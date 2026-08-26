✈️ Une turbine qui se répare toute seule ?

Les turbines d’avion et de centrales fonctionnent dans des conditions très sévères et sont soumises à de très fortes contraintes.

Une équipe de scientifiques a mis au point un revêtement céramique capable de reboucher certaines microfissures lorsqu’il chauffe. L’idée est simple : utiliser la température, normalement responsable de l’usure, pour déclencher une réparation partielle du matériau.

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Le revêtement contient notamment des oxydes de cobalt et de chrome. À haute température, une partie de ces éléments se déplace lentement vers les zones endommagées. Ils peuvent alors remplir de petites fissures avant qu’elles ne s’agrandissent.

Cette réparation se fait sans capteur ni intervention extérieure. Elle n’est toutefois pas instantanée et ne remet pas à neuf une pièce fortement abîmée. Le mécanisme agit surtout sur de petits défauts qui apparaissent progressivement pendant l’utilisation.

Les chercheurs ont testé plusieurs compositions soumises à de fortes températures et au frottement. Les formulations contenant du cobalt ont mieux résisté aux fissures et à l’usure que celles basées uniquement sur l’oxyde de chrome.

Les essais ont notamment été réalisés à 600 °C et 800 °C, des températures représentatives de certains environnements industriels chauds. À 800 °C, le revêtement sans cobalt pouvait se fissurer et perdre localement de la matière. L’ajout de cobalt améliorait nettement sa tenue.

Ce comportement pourrait intéresser les turbines, où une fissure dans un revêtement protecteur peut finir par exposer la pièce située dessous. Si ces dommages progressent moins vite, certaines pièces pourraient rester plus longtemps en service avant une opération de maintenance.

Pour l’instant, la technologie a été testée sur des échantillons de matériau, pas sur une turbine complète en fonctionnement. Les prochaines étapes devront vérifier si cette capacité d’auto-réparation reste efficace après de nombreux cycles de chauffage, refroidissement et frottement.