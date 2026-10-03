🏛️ As linhas do Partenon realmente corrigem ilusões de ótica?

As famosas curvas do Partenon talvez tenham sido explicadas de forma equivocada durante séculos.

O templo grego, construído em Atenas no século V antes de nossa era, não é composto apenas por linhas perfeitamente retas. Sua base se eleva ligeiramente em direção ao centro. Suas colunas também apresentam pequenas variações de forma. Uma explicação muito difundida afirma que os construtores criaram deliberadamente essas diferenças para enganar nosso olhar.

A ideia parece engenhosa: sem essas correções, algumas linhas retas pareceriam curvas ou arqueadas. O matemático Alain Goriely, da Universidade de Oxford, quis verificar essa explicação. Ele estudou os efeitos visuais mencionados e as dimensões reais do monumento.

O Partenon atualmente.

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Primeiro exemplo: a base do templo se eleva cerca de 6 cm em direção ao meio. Segundo uma teoria antiga, uma base perfeitamente horizontal pareceria afundar no centro. No entanto, o pesquisador não encontrou nenhuma evidência sólida desse efeito visual nessa situação. Portanto, a curvatura do Partenon não pode ser apresentada com certeza como uma correção óptica.

As colunas levantam a mesma questão. Elas se expandem muito ligeiramente, em vez de formar linhas perfeitamente retas. Essa variação chega a apenas cerca de 18 mm. É difícil percebê-la a partir das distâncias habituais de observação. Mais uma vez, não está comprovada a ilusão que essa forma supostamente corrigiria.

Outra explicação recorre a uma ilusão conhecida: linhas paralelas podem parecer curvas quando outras linhas as cruzam. No entanto, esse efeito depende muito da orientação delas. No Partenon, as colunas estão próximas demais da vertical para produzir o efeito esperado por essa teoria.

De onde vem, então, essa história? Goriely remonta sua origem, entre outros, a Vitrúvio, arquiteto romano que escreveu vários séculos depois da construção do Partenon. A explicação foi posteriormente reproduzida em numerosas obras. No século XIX, medições precisas das curvaturas do templo reforçaram ainda mais seu sucesso.

O estudo não diz por que os gregos escolheram essas formas. Várias razões continuam possíveis. Uma base ligeiramente abaulada, por exemplo, pode facilitar o escoamento da água. Algumas curvas também podem ter atendido a escolhas estéticas ou construtivas. Na ausência de textos contemporâneos que expliquem as intenções dos construtores, essa questão permanece em aberto.