🏛️ Les lignes du Parthénon corrigent-elles vraiment des illusions d’optique ?

Les célèbres courbes du Parthénon auraient peut-être été expliquées de travers pendant des siècles.

Le temple grec, construit à Athènes au Ve siècle avant notre ère, n’est pas composé uniquement de lignes parfaitement droites. Sa base remonte légèrement vers son centre. Ses colonnes présentent aussi de petites variations de forme. Une explication très répandue affirme que les bâtisseurs avaient volontairement créé ces écarts pour tromper notre regard.

L’idée paraît ingénieuse : sans ces corrections, certaines lignes droites sembleraient courbées ou affaissées. Le mathématicien Alain Goriely, de l’Université d’Oxford, a voulu vérifier cette explication. Il a étudié les effets visuels invoqués et les dimensions réelles du monument.

Le Parthénon actuellement.

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Premier exemple : la base du temple s’élève d’environ 6 cm vers son milieu. Selon une théorie ancienne, une base parfaitement horizontale semblerait s’affaisser au centre. Or, le chercheur n’a trouvé aucune preuve solide de cet effet visuel dans cette situation. La courbure du Parthénon ne peut donc pas être présentée avec certitude comme une correction optique.

Les colonnes posent la même question. Elles gonflent très légèrement au lieu de former des lignes parfaitement droites. Cette variation atteint seulement environ 18 mm. Elle est difficile à percevoir depuis les distances habituelles d’observation. Là encore, l’illusion que cette forme serait censée corriger n’est pas établie.

Une autre explication fait appel à une illusion connue : des lignes parallèles peuvent sembler courbées lorsque d’autres lignes les croisent. Pourtant, cet effet dépend fortement de leur orientation. Dans le Parthénon, les colonnes sont trop proches de la verticale pour produire l’effet attendu par cette théorie.

D’où vient alors cette histoire ? Goriely la fait remonter notamment à Vitruve, architecte romain qui écrivait plusieurs siècles après la construction du Parthénon. L’explication a ensuite été reprise dans de nombreux ouvrages. Au XIXe siècle, des mesures précises des courbures du temple ont encore renforcé son succès.

L’étude ne dit pas pourquoi les Grecs ont choisi ces formes. Plusieurs raisons restent possibles. Une base légèrement bombée peut par exemple faciliter l’écoulement de l’eau. Certaines courbes ont aussi pu répondre à des choix esthétiques ou de construction. Faute de textes contemporains expliquant les intentions des bâtisseurs, cette question reste ouverte.