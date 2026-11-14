🌕 Para caminhar na Lua, a China prepara uma manobra delicada

Para enviar astronautas à Lua, a China prepara uma manobra arriscada ao redor da Lua.
O projeto se baseia em dois lançamentos distintos. Um foguete transportará a nave destinada aos astronautas, chamada Mengzhou. Outro levará Lanyue, o veículo encarregado de pousar na Lua. As duas espaçonaves viajarão separadamente antes de se encontrarem ao redor do nosso satélite.
Por que não enviar tudo em um único foguete? Transportar simultaneamente uma tripulação e um veículo capaz de descer à Lua exige uma grande capacidade de lançamento. Ao separar os dois veículos, os engenheiros distribuem essa carga entre duas viagens. Mas essa solução impõe uma etapa adicional: conseguir que eles se encontrem no espaço.
Concretamente, Mengzhou e Lanyue terão de ajustar suas trajetórias para chegar ao mesmo lugar, no mesmo momento. Em seguida, terão de se prender um ao outro. Essa operação é chamada de acoplamento. Os astronautas poderão então passar da nave para o módulo lunar.
Uma vez a bordo da Lanyue, parte da tripulação descerá até a superfície. Os astronautas poderão realizar trabalhos científicos no local antes de partir. O módulo deverá então se juntar à Mengzhou em órbita lunar para permitir o retorno deles. O sucesso da missão dependerá, portanto, também de um segundo encontro entre os dois veículos.
A China ainda não chegou a essa etapa. No entanto, vários testes já foram realizados. A Mengzhou passou, entre outros, por testes de seu sistema de evacuação de emergência, destinado a proteger a tripulação caso o lançamento dê errado. A Lanyue foi testada para as fases de pouso e decolagem.
As autoridades chinesas também querem aproveitar as missões lunares automáticas Chang'e. Esses veículos permitiram adquirir experiência na exploração da Lua sem transportar pessoas. Os conhecimentos e os recursos técnicos resultantes dessas missões poderão contribuir para a preparação dos voos tripulados.
Uma etapa continua particularmente importante: verificar o funcionamento do conjunto antes de embarcar astronautas. Estão previstos testes sem tripulação para controlar as diferentes operações. A China terá de demonstrar, em particular, que seus veículos podem se encontrar, acoplar-se e garantir um retorno seguro após uma permanência lunar.