🌕 Para caminhar na Lua, a China prepara uma manobra delicada

Para enviar astronautas à Lua, a China prepara uma manobra arriscada ao redor da Lua.

O projeto se baseia em dois lançamentos distintos. Um foguete transportará a nave destinada aos astronautas, chamada Mengzhou. Outro levará Lanyue, o veículo encarregado de pousar na Lua. As duas espaçonaves viajarão separadamente antes de se encontrarem ao redor do nosso satélite.

Imagem fictícia, referência à imagem americana "Raising the Flag on Iwo Jima"

Por que não enviar tudo em um único foguete? Transportar simultaneamente uma tripulação e um veículo capaz de descer à Lua exige uma grande capacidade de lançamento. Ao separar os dois veículos, os engenheiros distribuem essa carga entre duas viagens. Mas essa solução impõe uma etapa adicional: conseguir que eles se encontrem no espaço.

Concretamente, Mengzhou e Lanyue terão de ajustar suas trajetórias para chegar ao mesmo lugar, no mesmo momento. Em seguida, terão de se prender um ao outro. Essa operação é chamada de acoplamento. Os astronautas poderão então passar da nave para o módulo lunar.

Uma vez a bordo da Lanyue, parte da tripulação descerá até a superfície. Os astronautas poderão realizar trabalhos científicos no local antes de partir. O módulo deverá então se juntar à Mengzhou em órbita lunar para permitir o retorno deles. O sucesso da missão dependerá, portanto, também de um segundo encontro entre os dois veículos.

A China ainda não chegou a essa etapa. No entanto, vários testes já foram realizados. A Mengzhou passou, entre outros, por testes de seu sistema de evacuação de emergência, destinado a proteger a tripulação caso o lançamento dê errado. A Lanyue foi testada para as fases de pouso e decolagem.

As autoridades chinesas também querem aproveitar as missões lunares automáticas Chang'e. Esses veículos permitiram adquirir experiência na exploração da Lua sem transportar pessoas. Os conhecimentos e os recursos técnicos resultantes dessas missões poderão contribuir para a preparação dos voos tripulados.

Uma etapa continua particularmente importante: verificar o funcionamento do conjunto antes de embarcar astronautas. Estão previstos testes sem tripulação para controlar as diferentes operações. A China terá de demonstrar, em particular, que seus veículos podem se encontrar, acoplar-se e garantir um retorno seguro após uma permanência lunar.