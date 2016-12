Quels sont les liens entre la musique et les mathématiques ?



Illustration: Benoît Gougeon.

Mais à quoi servent ces rapports mathématiques ?

Qu'elle nous fasse planer, vibrer ou maugréer, la musique est composée de séries de notes ou de sons qui ont pour assise les... mathématiques.Pour comprendre, imaginons une corde de guitare qui, lorsqu'elle est pincée sur sa pleine, produit la noteComme toutes les autres notes de la gamme, lerenferme en réalité plusieurs autres "notes" qui correspondent aux différentes composantes fréquentielles (ou harmoniques) du son: ces fréquences harmoniques sont définies comme des multiples entiers de ladite "" (deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, etc.) et résonnent simultanément."En d'autres termes, ces harmoniques sont des notes graves et aiguës qui se produisent en mêmeque la notemais à divers intervalles. Toutes ces "notes" contribuent au timbre du son", explique Caroline Traube, professeure à la Faculté de musique de l'deRevenons à notre corde de guitare. En faisant résonner non plus la longueur totale de la corde mais seulement sa moitié (en la bloquant avec le doigt sur la 12e frette), nous obtenons un autremais une octave plus haut, c'est-à-dire à un intervalle de huit notes du côté des aigus.En bloquant maintenant la corde au tiers de sa longueur, on obtient unqui est situé une quinte au-dessus dufondamental. L'intervalle est ainsi défini par le rapport3/2 (trois demis), qui est l'de la proportion de la corde qui résonne. C'est aussi l'intervalle qui sépare les deuxième et troisième fréquences harmoniques d'un son périodique.Puis, en bloquant la corde au cinquième de sa longueur (les 4/5 de la longueur résonnent alors), on obtiendra un(une tierce majeure au-dessus du), dont le rapport mathématique est défini par une proportion de 5/4.En résumé, quand on parcourt la série des harmoniques dufondamental, on effectue des sauts d'intervalles musicaux: octave (2/1), quinte (3/2), quarte (4/3), tierce majeure (5/4), tierce mineure (6/5)...Parmi les multiples possibilités qu'ils recèlent, les rapports mathématiques permettent notamment de synthétiser les notes de la gamme de façon à assurer une harmonie parfaite. "Ainsi, à l'aide d'unou d'un synthétiseur, on peut créer unfondamental dont la fréquence sera de 130. Pour obtenir lesitué à la quinte, on multiplie le rapport 3/2 [quinte] par la fréquence de 130 hertz, ce qui donnera undont la fréquence sera de 195 hertz [3/2 X 130 = 195]", explique Mme Traube.Cette compréhension de la nature du son permet une multitude d'applications, entre autres dans les studios d'enregistrement. Par exemple, à l'aide de sa console, l'du son règle lades pistes sonores qu'iletde façon que chacune soit en harmonie avec les autres, qu'elle soit bien perçue par l'et qu'elle procure une esthétique et une intelligibilité optimales.