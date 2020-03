L'affaiblissement de l'étoile Bételgeuse en images

ESO/M. Montargès et al.

Bételgeuse avant et après l'affaiblissement.

ESO/M. Montargès et al.

Les panaches de poussière de Bételgeuse vus par VISIR/NEAR.

ESO/P. Kervella/M. Montargès et al., Remerciements: Eric Pantin

Une équipe internationale d'astronomes comprenant des chercheurs de l'Observatoire de Paris - PSL a obtenu en décembre 2019 une image de la surface de la célèbre étoile supergéante rouge Bételgeuse, afin de comprendre les raisons de sa faibleactuelle.Bételgeuse est un phare dans lenocturne pour les observateurs, mais elle a commencé à faiblir de manière anormale à partir de novembre 2019. En cede février 2020, Bételgeuse est à environ 36% de sa luminosité habituelle, un changement aisément perceptible à l'oeil nu. Cette luminosité est la plus faible observée depuis au moins 150 ans.La nouvelle image de lavisible de la supergéante, d'une finesse exceptionnelle, a été obtenue grâce à l'instrument SPHERE équipé d'une, et installé sur un des quatre télescopes de 8,2m du VLT (Observatoire de Paranal, Chili). Elle montre un changement spectaculaire de son apparence. A l'aide de différents télescopes et instruments d', l'équipe dirigée par Miguel Montargès,à l'KU Leuven (Belgique), cherche à comprendre pourquoi Bételgeuse est entrée dans unede très faible luminosité depuis le mois de novembre 2019.L'équipe avait observé Bételgeuse avec SPHERE en janvier 2019, avant qu'elle ne commence à faiblir, nous donnant ainsi une comparaison de son aspect avant et après son affaiblissement. Ces images enmettent en évidence les changements qui se produisent à la surface. Lede l'étoile apparaît beaucoup plus irrégulier et asymétrique que dans son état habituel. Si la taille globale de l'étoile reste comparable, la partiede l'étoile (en bas de l'image) est devenue beaucoup plus sombre que la partieDe nombreux amateurs d'se sont demandé si l'affaiblissement de Bételgeuse indique qu'elle est sur led'exploser en. Même si cette possibilité existe en effet, les chercheurs pensent que lad'uneprochaine est très faible. "Les deux scénarios sur lesquels nous travaillons pour expliquer nos observations sont un refroidissement de la surface dû à uneexceptionnelle ou une éjection de poussières masquant l'étoile", explique Miguel Montargès.Une autre image, prise avec l'instrument VISIR/NEAR du VLT en décembre 2019, montre laémise par la poussière entourant Bételgeuse. Ces observations ont été réalisées par une équipe dirigée par Pierre Kervella de l'- PSL."La présence de cette grandede poussièrede Bételgeuse renforce notre hypothèse selon laquelle la formation de poussière est une cause de son affaiblissement actuel". Lad'de l'image VISIR/NEAR est comparable à celle des caméras thermiques. Les nuages de poussières, qui ressemblent à des flammes dans l'image VISIR/NEAR, se forment lorsque une éruption de l'étoile projette sadans l'espace."L'épisode actuel de faiblesse de Bételgeuse est une opportunité exceptionnelle de mieux comprendre les supergéantes rouges comme Bételgeuse. De nombreux astrophysiciens et les plus grands instruments d'sont mobilisés pour suivre le phénomène." conclut Pierre Kervella.