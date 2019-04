Sur le même thême

Améliorer la sécurité des lieux publics par détection acoustique





Des chercheurs de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, en collaboration avec des chercheurs de la Maison des sciences de l'Homme et de la société de Toulouse, ont développé un système, appelé Audio Analytic Threat Detection (ATD), qui détecte automatiquement les événements sonores caractéristiques d'unedangereuse dans des lieux publics.Dans un, une station deou un, certains bruits (chocs, cris...) peuvent signaler une situation potentiellement critique, voire dangereuse. Des agents de surveillance expérimentés savent détecter ces bruits dans des environnements sonores complexes et les interpréter afin d'agir au mieux pour la sécurité des usagers. Pour faciliter la détectiondes situations critiques, des chercheurs de l'deende Toulouse1, dans le cadre d'unsoutenu par la SATT Toulouse Tech Transfer, ont développé un système qui permet d'automatiser l'analyse des environnements sonores en se basant sur des compétences en ergonomie etapportés par la collaboration avec l'Toulouse Jean Jaurès."La spécificité du projet ATD est de s'appuyer sur l'expérience des agents de terrain. En effet, la plupart des systèmes de détection acoustique appliquée à la sécurité sont développés par des techniques d'sur de grandes bases de bruits enregistrés ou synthétiques. Mais les algorithmes de détection qui en résultent se révèlent souvent peu efficaces dans des environnements sonores réels, et ils sont sensibles audes microphones", indique Patrice Guyot,à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse.Le nouveaua été mis auà partir de modélisations physiques des événements sonores, enrichies par l'expertise des agents de sécurité. Un projet(traitement du, ergonomie du travail, psychoacoustique, apprentissage automatique...), qui a débouché sur un système capable d'identifier des bruits ou séquences de bruits (par exemple, la répétition anormale du "bip" dedes portes d'une rame de métro) et surtout de les interpréter en fonction dusonore. Pour recueillir l'expertise des agents, deux protocoles, inspirés des études d'ergonomie du travail, ont été mis en œuvre. Des entretiens libres ont donné l'occasion aux agents d'expliquer les événements sonores qui leur paraissaient significatifs. Ils ont été complétés par des séances d'qui ont révélé des expertises souvent non explicitées par les agents.Le système ATD dont les algorithmes ont été validés sur des sons enregistrés ou synthétiques, doit maintenant être testé en situation réelle, avec des partenaires susceptibles d'être intéressés par la valorisation de ces développements.- Jérôme Lelasseux / Directeur pôle applications numériques à Toulouse Tech Transfer / lelasseux (at) toulouse-tech-transfer.com- Patrice Guyot / Chercheur à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse / patrice.guyot (at) irit.fr