Qu'est-ce que la pyrolyse et comment aide-t-elle à produire de la nourriture à partir d'astéroïdes ?

Des cailloux pour le déjeuner ? L'idée peut sembler absurde. Pourtant, des scientifiques envisagent sérieusement d'utiliser les astéroïdes pour nourrir les astronautes lors de futures missions spatiales. Un repas hors du commun pourrait bientôt voir leDes chercheurs proposent un procédé surprenant: des microbes seraient capables de transformer la matière organique des astéroïdes en nourriture comestible. Une prouesse technique, mais l'idée n'est pas sans fondement.Cette recherche s'appuie sur des tests antérieurs qui ont montré que des microbes pouvaient se nourrir de météorites tombées sur Terre. Cela laisse penser qu'un processus similaire pourrait fonctionner avec des astéroïdes en mission spatiale. Ces petites usines biologiques pourraient produire uneriche en nutriments, une source de nourriture potentielle.Pour tester cette hypothèse, l'astéroïde Bennu, riche en carbone, a servi de modèle. Des estimations préliminaires indiquent qu'il pourrait fournir suffisamment de nourriture pour unpendant des centaines, voire des milliers d'années, même avec une efficacité limitée.La méthode envisagée repose sur la pyrolyse, un processus chimique utilisé pour décomposer les hydrocarbures en substances nutritives. Cette technique a déjà été testée pour recycler des plastiques militaires. Les résultats sont prometteurs, avec des produits comestibles proches du yaourt ou du milkshake au caramel.Cependant, les scientifiques admettent que ce projet est encore au stade théorique. De nombreux obstacles doivent être surmontés, notamment la variabilité des astéroïdes et les risques potentiels dedes produits obtenus.L'objectif final est de rendre les astronautes plus autonomes dans l'espace. S'ils parviennent à se nourrir avec les ressources trouvées en mission, cela ouvrirait la voie à des voyages spatiaux beaucoup plus longs et plus ambitieux.Les scientifiques prévoient de poursuivre leurs travaux, en espérant mettre en pratique leurs théories dans un futur proche. L'espace pourrait bien devenir notre prochain garde-manger.La pyrolyse est un processus chimique qui décompose desorganiques sous hauteet en l'absence d'. Dans lespatial, elle permet de décomposer les hydrocarbures présents dans les astéroïdes pour produire des nutriments utilisables.Les hydrocarbures issus de la pyrolyse sont ensuite utilisés pour nourrir des bactéries. Ces micro-organismes transforment ces composants en une biomasse comestible, offrant une solution potentielle pour nourrir les astronautes lors de longs voyages spatiaux.Cette méthode de pyrolyse est déjà étudiée pour recycler des plastiques dans un cadre militaire, mais son application aux astéroïdes est encore théorique. De futures recherches devront évaluer son efficacité dans l'espace.