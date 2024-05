Des astronomes capturent la "main de Dieu"

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Crédit: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA



Les diagrammes de NOIRLab montrent la position de deux jeunes étoiles en formation dans la globule cométaire.

Crédit: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA.

Traitement de l'image: T.A. Rector (Université de l'Alaska Anchorage/NOIRLab de la NSF), D. de Martin & M. Zamani (NOIRLab de la NSF)

CG 4 est un globule cométaire situé dans la nébuleuse de Gum. Sa forme étrange lui a valu ses noms singuliers. Il s'agit d'un "globule cométaire", nom venant de sa queue ressemblant à une comète, et en particulier "Main de Dieu" pour sa ressemblance avec un bras tendu dans le cosmos.Sur cette nouvelle image prise par la caméra DECam sur leBlanco au Chili, la tête poussiéreuse et la longue queue de CG 4 ressemblent à unesur lede dévorer laESO 257-19. Cette galaxie est en réalité à plus de 100 millions d'années-lumière de distance. Une image zoomable montre en détail la tête et la queue de CG 4, ainsi que deux jeunes étoiles en formation.La formation des globules cométaires reste un mystère. Certains astronomes pensent qu'ils sont façonnés par les vents stellaires d'étoiles massives proches. D'autres suggèrent qu'ils pourraient être des nébuleuses sphériques déformées par l'impact d'une supernova voisine.CG 4 pourrait être les restes en expansion d'une supernova vieille d'environ un million d'années. Les globules cométaires ne sont pas rares dans la, mais lade Gum en abrite au moins 32, selon le NOIRLab de la NationalFoundation. La nébuleuse de Gum est une nébuleuse d'émission, unde gaz chaud énergisé par uneproche.Bien que la nébuleuse de Gum soit une grande structure, elle est très peu brillante. Les scientifiques ont utilisé le filtre spécial Hydrogen-alpha de DECam pour imager CG 4. L'devient ionisé lorsqu'il est frappé par lades étoiles, permettant à DECam de capturer une faible lueurdans la tête de CG 4 etde son bord extérieur.Gérée par NOIRLab, DECam est une caméra de 570 mégapixels avec 74 capteurs. Elle est installée sur le télescope Víctor M. Blanco, un télescope de 4 mètres à l'Observatoire interaméricain de Cerro Tololo, sur Cerro Pachon au Chili.