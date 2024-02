Des astronomes découvrent trois frappants "anneaux de fer" autour de cette étoile

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une récente étude sur l'étoile jeune HD 144432, réalisée grâce au Very Large Telescope Interferometer (VLTI) de l'Observatoire européen austral (ESO), a révélé une structure étonnante. Trois anneaux ont été observés autour de l', suggérant des similitudes frappantes avec les premiers stades du. Cette découverte ouvre une nouvellesur notre compréhension de la formation des planètes rocheuses.Sous la direction de József Varga de l'Observatoire Konkoly à Budapest, l'équipe internationale de chercheurs a concentré son attention sur HD 144432, une étoile située à environ 500 années-lumière. Roy van Boekel, de l'Institutd'et co-auteur de l'étude, souligne que la découverte des trois anneaux concentriques dans la zonedu disque est une première. Ces anneaux rappellent fortement la zone de formation des planètes rocheuses de notre Système solaire.La présence de ces anneaux dans une zone riche en poussière, un composant essentiel à la formation de planètes rocheuses comme la Terre, est particulièrement intrigante. Les scientifiques postulent que les anneaux pourraient indiquer la présence de deux planètes en formation, avec des masses semblables à celle de Jupiter.L'étude de la composition de la poussière du disque a révélé la présence de divers silicates mais aussi, et cela à son importance, de fer métallique. Des éléments que l'on retrouve sur Terre et dans d'autres planètes rocheuses du Système solaire. Cette similitude suggère que le disque autour de HD 144432 pourrait être un analogue du Système solaire à ses débuts.L'interférométrie, une technique de haute résolution employée par le VLTI, a été cruciale pour obtenir ces résultats. Thomas Henning, directeur de l'MPIA et co-PI de l'instrument MATISSE, met en avant l'importance de cettepour examiner les zones de formation de planètes rocheuses autour des jeunes étoiles.Cette découverte soulève la question de la fréquence des disques formateurs de planètes riches en fer dans l'. Les futures observations avec le VLTI permettront de poursuivre cette, et potentiellement de révéler si la formation de planètes dans de tels disques est un phénomène courant.