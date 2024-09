L'Australie lance la construction de la plus grande centrale solaire au monde

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

L'Australie s'apprête à construire la plus grande ferme solaire au monde, baptisée SunCable.Ce projet monumental, situé dans le Territoire du Nord, marque une avancée décisive dans la transition énergétique du pays, qui ambitionne de devenir un leader mondial des énergies renouvelables. La ministre de l'Environnement, Tanya Plibersek, a annoncé le 21 août 2024 l'approbation officielle des plans de cette centrale solaire qui s'étendra sur 12 000 hectares.Ce projet est conçu pour produire 6 gigawatts d'électricité par heure, dont 4 gigawatts seront destinés à alimenter trois millions de foyers australiens, tandis que les 2 gigawatts restants seront exportés vers Singapour via un câble sous-marin de 4 500n'est pas seulement un projet énergétique, mais aussi un enjeu économique majeur pour l'. Son coût, évalué à 21 milliards d'euros, est soutenu par des investisseurs, dont Mike Cannon-Brookes, un milliardaire engagé en faveur des énergies vertes. La centrale devrait commencer à produire de l'électricité dès 2030, et les batteries sur place pourront stocker jusqu'à 40 gigawatts d'. En outre, le projet devrait créer de nombreux emplois et dynamiser l'économie locale dudu Nord.Cependant, malgré l'enthousiasme suscité, le projet doit encore obtenir plusieurs approbations importantes. En effet, des accords sont attendus de la part des autorités de Singapour, d'Indonésie, ainsi que des communautés autochtones australiennes. Si ces validations sont obtenues, les travaux de construction devraient débuter en 2027.L'Australie est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de charbon et de gaz naturel liquéfié, des combustibles fossiles qui dominent encore sa production énergétique. Cependant, confrontée aux effets dramatiques du changement climatique, comme les vagues de chaleur, les inondations et les feux de brousse, le pays s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à. D'ici 2030, l'Australie vise à réduire de 43 % ses émissions par rapport aux niveaux de 2005 et à atteindre lad'ici à 2050.Le projet SunCable s'inscrit pleinement dans cette stratégie. Comme l'a souligné Amanda McKenzie, directrice générale de l'ONG Climate Council, cette centrale solaire est une étape clé pour transformer l'Australie en une puissance énergétique propre. Toutefois, pour atteindre ses objectifs climatiques, le pays devra non seulement achever ce projet mais aussi continuer à investir massivement dans les énergies renouvelables.