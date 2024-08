Cette étoile tourne moins vite à l'équateur: pourquoi ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



V889 Herculis, étoile proche, tourne le plus vite à une latitude d'environ 40 degrés. Ce profil rotationnel inhabituel remet en question les modèles stellaires établis.

Crédit: Jani Närhi, University of Helsinki

Un phénomène intrigant entoure la rotation de V889 Herculis, une étoile similaire à notre Soleil mais aussi tellement différente. Située à environ 115 années-lumière, cette étoile défie les modèles stellaires établis en tournant plus rapidement à uned'environ 40 degrés, contrairement à notre Soleil qui atteint samaximale à l'équateur.Les chercheurs de l'Université d'Helsinki ont découvert cette rotation atypique en appliquant une technique statistique innovante sur desconnues. Les anomalies détectées suggèrent que notre compréhension de laet des dynamos magnétiques est incomplète., qui a coordonné l'étude, souligne que cette découverte est cruciale pour mieux appréhender lades étoiles, en particulier pour prédire les phénomènes d'sur lasolaire, comme les taches et les éruptions.Les étoiles, sphères de plasma dynamique, n'ont pas de surfaces solides. Leur rotation différentielle est causée par la convection du plasma, affectant la vitesse de rotation à différentes latitudes. Cependant, des facteurs tels que la masse stellaire, l'âge, la composition chimique, laet leinfluencent également ce phénomène.L'équipe a également étudié une deuxième étoile, LQ Hydrae, qui a montré une rotation plus uniforme. Ces résultats ont été obtenus grâce à des observations de longue durée réalisées au Fairborn Observatory, dirigées par le senior astronomer Gregory Henry, qui ont permis de suivre les variations de luminosité sur plusieurs décennies.Les étoiles cibles, V889 Herculis et LQ Hydrae, sont très jeune avec environ 50 millions d'années et tournent rapidement, avec des périodes de rotation d'environ un jour et demi. Ces observations fournissent des cycles rotationnels détaillés, essentiels pour comprendre la physique des étoiles jeunes et actives.