Cette molécule détectée pour la première fois hors du système solaire. Comment est-elle arrivée là ? ✨

Découverte surprenante dans le cosmos: une molécule de carbone complexe, le cyanopyrène, a été détectée hors du Système solaire. À quoi peut bien ressembler la vie ailleurs ? Cette découverte cosmique en dévoile peut-être un des secrets.Les chercheurs du MIT et de l'Université de Colombie-Britannique ont repéré cette molécule dans ledu, un lieu d'une froideur extrême où naissent les étoiles. Le cyanopyrène, détecté pour la première fois en dehors du, appartient aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (), une catégorie de molécules riches enet essentielle pour la vie.L'équipe scientifique a observé la signature radio de cette molécule via le radiotélescope de Green Bank, en Virginie. Ce puissant appareil a révélé la présence du cyanopyrène à 430 années-lumière de la Terre. Une première d'Les HAP, essentiels à la chimie organique, sont souvent issus de la combustion sur Terre, et leur formation dans le froid interstellaire reste une énigme. Selon les chercheurs, leur découverte dans un nuage aussi froid suggère que le carbone a voyagé intact.D'autres HAP ont déjà été trouvés dans des météorites, des astéroïdes et des comètes. Leur présence dans le cosmos renforce l'idée qu'ils ont joué un rôle primordial dans l'émergence des premiers éléments organiques. Le cyanopyrène pourrait être un des réservoirs majeurs de carbone complexe dans l'Univers.Pour identifier cette molécule, les chercheurs ont dû la synthétiser en laboratoire, puis comparer sa signature radio avec celle captée dans l'espace. Cette correspondance a permis de confirmer l'existence du cyanopyrène dans le nuage moléculaire.Martin McCoustra, chercheur en astrochimie, estime que cette molécule révèle des indices précieux sur les réactions chimiques anciennes, potentiellement à l'. Une véritable machine à remonter le temps chimique.Ce travail ouvre aussi la voie à l'exploration d'autres molécules complexes dans le cosmos. L'équipe du MIT projette déjà de sonder de plus grands HAP et de percer les mystères de leurs origines cosmiques.