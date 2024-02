Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La lune martienne Phobos, "Peur" dans la mythologie grecque, a offert un spectacle rare capturé par le rover Perseverance de la NASA, depuis son poste d'observation dans le cratère Jezero sur Mars, le 8 février dernier. Ce corps céleste, à la forme singulière rappelant celle d'une, a transité devant le Soleil, offrant unesolaire.Phobos, découverte en 1877 par l'astronome américain Asaph Hall, est unde taille comparable à celle d'un, en orbite à quelques milliers deau-dessus de lamartienne. Elle se rapproche de Mars, sous l'effet de lade la, et pourrait finalement se disloquer. L'origine de Phobos, ainsi que celle de Deimos, l'autre lune de Mars, reste mystérieuse. Les scientifiques débattent encore de leur provenance: ceinture d'astéroïdes, collisions, débris du début du, ou autre scénario.La mission japonaise Martian Moons Exploration (MMX), prévue pour 2026, envisage d'envoyer un engin spatial étudier Phobos de plus près et de rapporter des échantillons de sa surface sur Terre. Ces échantillons pourraient révéler des indices précieux sur l'histoire de la formation de Phobos et sur l'martienne, enrichissant ainsi notre connaissance de laet de ses conditions d'habitabilité.Parallèlement, la mission Perseverance contribue à l'exploration de Mars en recherchant des signes d'eau et des conditions propices à la vie. Un projet de retour d'échantillons de Mars, mené conjointement par la NASA et l'Agence Spatiale Européenne, est prévu dans les années 2030 pour analyser les prélèvements du rover. Cependant, ce programme a récemment subi un revers, le JPL ayant dû licencier une partie de son personnel en raison de contraintes budgétaires.