Une conversion de spin qui prend son temps

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière possédant les...)



La molécule à base de Fe(II). ©Ye et al.

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de propriétés...)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque particule, qui est caractéristique de la nature de la particule, au même titre que sa masse et sa charge...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques....)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état...)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

lente (La Lente est une rivière de la Toscane.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

magnétomètre (Un magnétomètre est un appareil qui sert à mesurer l'aimantation d'un système. Il en existe différents types, basés sur des principes physiques différents. Les...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction...)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

irradiation (En physique nucléaire, l'irradiation désigne l'action d'exposer (volontairement ou accidentellement) un organisme, une substance, d'un...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général...)

cinétique (Le mot cinétique fait référence à la vitesse.)

Référence:

Contacts:

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles technologies...),...)

Des chercheurs du CRPP, de l'ICMCB et de l'université chinoise des Sciences et Technologies de Nankin ont montré qu'un matériau, à base de Fe(II), possédait un second état magnétique, lié à son spin, resté caché car très long à atteindre. Selon ces travaux publiés dans, cette propriété pourrait ouvrir des applications de stockage d'informations à l'échelle de laEn sciences, la patience paye. Alors qu'unmoléculaire à base de Fe(II) se trouvait de manière reproductible dans un état magnétique à haut[1], il possède en fait un état magnétique caché à bas spin, seulement accessible après au moins cinqd'attente à des températures inférieures à 100 kelvins (-173 °C). Des scientifiques du Centre dePaul Pascal (CRPP, CNRS/Université de Bordeaux), de l'dede lacondensée de Bordeaux (ICMCB, CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP) et de l'deet dede Nankin (Chine) ont constaté cette conversion de spin extrêmementen poursuivant leurs mesures au-delà dud'utilisation usuel de leurUn spin est unquantique qui ne peut prendre que certaines valeurs discrètes sanspar des états intermédiaires. Ainsi, on ne voit pas s'il relaxe vers un nouvel état tant qu'il ne l'a pas déjà atteint. Les chercheurs ont ensuite constaté que cette conversion de spin se produisait aussi souslumineuse, à certaines longueurs d'précises dans le domaine du visible. Ce matériau moléculaire passe donc de façon contrôlée d'un état magnétique à un autre, et ce avec deux leviers d'action différents. Cela en fait un candidat particulièrement intéressant pour le stockage d'informations. Ce matériau pourrait en effet conserver desaussi longtemps que les disques durs classiques, mais sur unbien plus réduit puisqu'il se situe à l'échelle de la molécule.Yi Shan Ye, Xiu Qin Chen, You De Cai, Bin Fei, Pierre Dechambenoit, Mathieu Rouzières,Corine Mathonière, Rodolphe Clérac and Xin Bao.. Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 18888-18891 (Hot Paper; 10.1002/anie.201911538 - Rodolphe Clérac - clerac at crpp-bordeaux..fr- Stéphanie Younès - Responsable- inc.communication at cnrs.fr