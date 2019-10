À l'écoute de l'énergie des éclairs

© Institut Jean le Rond ( Le mot rond caractérise et par abus de langage désigne un cercle ou une sphère. En argot, un rond c'est un sou. Une affaire rondement menée est une affaire traitée...) acoustique (L’acoustique est une branche de la physique dont l’objet est l’étude des sons et des ondes mécaniques. Elle fait appel aux phénomènes ondulatoires et à la mécanique vibratoire.) tonnerre (Le tonnerre est un bruit qui est produit par l'expansion brutale de la fine colonne d'air qui a été chauffé très rapidement par la foudre au cours d'un orage.) observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le...) point (Graphie)

Chacun sait que compter les secondes entre l'apparition d'un éclair et l'arrivée du tonnerre donne la distance à laquelle tombe la foudre. Des chercheurs de l'Institut Jean Le Rond d'Alembert et du CEA ont montré que ce son permet également d'estimer l'd'un éclair. Dans ces travaux publiés dans, les scientifiques déduisent lades éclairs grâce à unde micros, puis en calculent l'énergie.Les éclairs rééquilibrent laentre deux nuages, ou entre unet le sol. Cette décharge électrostatique augmente localement lade plusieurs dizaines de milliers de degrés, provoquant unequi se propage dans l': le tonnerre. Si l'on sait utiliser ce son pour estimer la distance à laquelle un éclair a frappé, des chercheurs de l' Institut Jean Le Rond d'Alembert (CNRS/Sorbonne Université) et du CEA sont parvenus à s'en servir pour mesurer lade l'éclair. Unqui souffre d'une incertitude allant jusqu'à trois ordres de grandeur.L'équipe a pour cela utilisé lesmesurées en 2012 dans le cadre dueuropéen HyMeX, qui étudie leméditerranéen. Quatre microphones ont enregistré pendant deux, et en continu, le son émanant dudes Cévennes, une région particulièrement frappée par les orages. Ces enregistrements ont d'abord servi à reconstruire la géométrie des éclairs, en prouvant la corrélation entre la localisation des sources acoustiques et électromagnétiques. Puis, les chercheurs les ont à nouveau utilisés pour isoler, au sein du tonnerre, leacoustique provenant de certaines de ses branches, notamment le canal principal qui connecte le nuage orageux et le sol. Or on peut calculer le tonnerre d'un éclair à partir de sa géométrie et de son énergie. Les chercheurs ont alors comparé les tonnerres recueillis sur le terrain à une banque de données de tonnerres simulés issue de 72 éclairs virtuels, statistiquement conformes aux vrais éclairs. Cela a montré que les mesures acoustiques donnent de très bons résultats pour estimer l'énergie des éclairs à polarité négative, qui représentent 90 % des décharges sol-nuage, et ce à une distance comprise entre trois et douzedes micros.Acoustical energy of return strokes: a comparison between a statistical model and measurements,Lacroix, F. Coulouvrat, R. Marchiano, Th. Farges, J.-F. Ripoll.Geophysical Research Letters (octobre 2019)DOI: https://doi.org/10.1029/2019GL085369 - François Coulouvrat - francois.coulouvrat at upmc.frINSIS - insis.communication at.fr