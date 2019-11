Equation d'état et distribution de défauts de densité lors de la formation d'un quasi-condensat d'excitons

vie (La vie est le nom donné :)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud,...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de...)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment...)

électrostatique (L'électrostatique traite des charges électriques immobiles et des forces qu'elles exercent entre elles, c’est-à-dire de leurs interactions.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

topologie (La topologie est une branche des mathématiques concernant l'étude des déformations spatiales par des transformations continues (sans arrachages ni recollement...)

transition de phase (En physique, une transition de phase est une transformation du système étudié provoquée par la variation d'un paramètre extérieur particulier (température, champ magnétique...).)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

démonstration (En mathématiques, une démonstration permet d'établir une proposition à partir de propositions initiales, ou précédemment...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance...)



Figure 1

Variation de la distribution de défauts de densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est l'eau pure à 4 °C pour les...)

champ électrique (Dans le cadre de l'électromagnétisme, le champ électrique est un objet physique qui permet de définir et éventuellement de mesurer en tout point de...)

séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque chose ou son résultat. Plus particulièrement il est employé dans...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

condensation (La condensation est le nom donné au phénomène physique de changement d'état de la matière qui passe d'un état dilué (gaz) à un état condensé (solide ou liquide). On peut expérimenter ce changement...)

degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines suivants :)

Kelvin (Le kelvin (symbole K, du nom de Lord Kelvin) est l'unité SI de température thermodynamique. Par convention, les noms d'unité sont des noms communs et s'écrivent en minuscule...)

équation (En mathématiques, une équation est une égalité qui lie différentes quantités, généralement pour poser le problème de leur identité. Résoudre l'équation consiste à...)

espace des phases (L'espace des phases est un espace abstrait dont les coordonnées sont les variables dynamiques du système étudié.)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale...)

froid (Le froid est la sensation contraire du chaud, associé aux températures basses.)

déplétion (Le terme déplétion peut faire référence à :)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de révolution.)

Référence publication

Crossover (CrossOver (CrossOver Office jusqu'à la version 6.0) est un programme commercial et propriétaire développé par CodeWeavers, permettant d'exécuter de nombreuses...)

Quantum (En physique, un quantum (mot latin signifiant « combien » et qui s'écrit « quanta » au pluriel) représente la plus petite...)

Contact chercheur

Les excitons dipolaires dans l'arséniure de gallium (GaAs) constituent un système modèle pour étudier les états collectifs dans un semiconducteur à 2 dimensions. En effet, ces excitons à fort moment dipolaire possèdent de très longs temps de, ce qui leur permet de se thermaliser à très basse. Und'excitons dipolaires peut alors réaliser un quasi-condensat bidimensionel (état macroscopiquement cohérent). à l'INSP, une série d'expériences, en collaboration avec le C2N et l'de Grenoble, a été conduite afin de quantifier thermodynamiquement la quasi-condensation des excitons dipolaires confinés dans un piègecomme lade cette. Ces travaux marquent une étape encourageante end'unede lade Berezinskii-Kosterlitz-Thouless avec un gaz d'excitons dipolaires.Soumis à un, un double puits quantique de GaAs permet d'imposer unespatiale entre électrons et trous, qui sont confinés chacun dans un plan distinct. L'coulombienne entre ces porteurs de charges opposées conduit alors à la formation d'excitons caractérisés par leur fort moment dipolaire électrique, d'où leur appellation d'excitons dipolaires. Depuis quelques années, des travaux expérimentaux conduits à l'INSP ont mis en évidence lades excitons dipolaires en dessous d'unIci, la formation de l'état condensé est caractérisée par sond'état, c'est-à-dire par la variation de la densité d'excitons dans l'en fonction du potentiel chimique. Mesurer l'équation d'état a notamment permis de quantifier lades interactions dipolaires entre excitons qui, jusque là était encore mal connue. Ensuite, en corrélant la distribution spatiale des défauts de densité dans un gazd'excitons, à moins d'un degré Kelvin, avec son degré de cohérence spatiale, nos travaux ont montré que l'apparition d'un quasi-condensat s'accompagne d'une fortede la densité de défauts. Cette corrélation est attendue dans le cadre de la théorie de Berezinskii-Kosterlitz-Thouless qui régit la quasi-condensation à deuxDes analyses ultérieures permettront peut-être de montrer des signatures directes de cette théorie célébrée par le prix Nobel 2016.Defect Proliferation at the Quasicondensateof Two-Dimensional Dipolar Excitons Trapped in Coupled GaAsWellsSuzanne Dang, Romain Anankine, Carmen Gomez, Aristide Lemaître, Markus Holzmann, François DubinFrançois Dubinfrancois.dubin at insp.jussieu.fr