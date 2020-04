L'extrême torsion d'un hydrocarbure polycyclique aromatique



© Y. Coquerel.

benzène (Le benzène est un hydrocarbure aromatique monocyclique, de formule C6H6, également noté Ph-H, φ-H ou encore Ar-H. Ce composé organique incolore (il a d'ailleurs le même indice de...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est généralement constitué d'un noyau...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

pétrole (Le pétrole est une roche liquide carbonée, ou huile minérale. L'exploitation de cette énergie fossile est l’un des piliers de l’économie industrielle contemporaine, car le pétrole...)

paracétamol (Le paracétamol, aussi appelé acétaminophène, est la substance active de nombreuses spécialités médicamenteuses de la classe des antalgiques...)

tension (La tension est une force d'extension.)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une évolution progressive allant du ralentissement du...)

hélice (Hélice est issu d'un mot grec helix signifiant « spirale ». Un objet en forme d'hélice est dit hélicoïdal.)

chiralité (La chiralité (du grec ch[e]ir~ - main~) est une importante propriété d'asymétrie dans diverses branches de la science. Un objet ou un système est appelé chiral s'il diffère de son image miroir. De tels objets se présentent alors...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est intimement liée à la...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la Marne...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et...)

diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est pas complètement transparent ; le phénomène peut être interprété par la diffusion d'une onde par les points de l'objet. La diffraction...)

hexagone (Un hexagone (du grec hexi = six et gonia = angle) est un polygone à six sommets et six côtés. Les angles internes d'un hexagone régulier sont tous de 120° et ses côtés sont...)

torsion (La torsion est la déformation subie par un corps soumis à l'action de deux couples opposés agissant dans des plans parallèles.)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations...)



Sextuple hélicène de symétrie C2 incluant une unité benzénique montrant une torsion de 36,9º et un caractère non aromatique (en rouge). © Y. Coquerel.

La plupart des hydrocarbures polycycliques aromatiques se présentent sous forme de molécules plates. Elles peuvent se déformer et passer en 3D si on les contraint. Un consortium de chercheurs a ainsi obtenu, à l'intérieur de ces molécules, le cycle dele plus tordu jamais observé. Ces travaux, publiés dans, montrent de nouveaux cas de figure et ouvrent la voie à de nouveauxLes hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont en général des molécules 2D, dont lesdesont organisés en hexagones réguliers plats: les unités benzéniques. Les HAP sont souvent issus de l'industrie chimique et duafin de préparer diverses molécules utiles: phénols,, trinitrotoluène (TNT), etc. L'agencement des unités benzéniques peut cependant provoquer des contraintes géométriques et de, qui génèrent des hélices, appelées hélicènes. Le HAP passe alors en 3D et devient chiral: il existe alors sous forme de deux molécules aux images miroirs non superposables, différenciées par lede rotation droite ou gauche de l'. Lapermet au HAP d'interagir avec lapolarisée, par exemple pour des applications dede précision, ce qui n'est pas le cas de la majorité des HAPs planaires.Dans de nouveaux travaux, des chercheurs duet d'universités de Marseille et deont obtenu des HAP de plus d'un nanomètre (on parle alors de nanographènes) à six hélices, chiraux et stables. Desparde rayons X ont montré que ces nanographènes chiraux incorporent certaines unités benzéniques fortement distordues par rapport à unrégulier. L'un d'eux a établi un nouveau record depour une unité benzénique, à 36,9º, modifiant profondément ses propriétés magnétiques locales, c'est-à-dire son "aromaticité". Un autre s'est lié avec jusqu'à trois ions métalliques dans ses cavités, ce qui n'est pas possible sans torsion et qui permet d'incorporer des ions qui n'y trouveraient sinon pas leur place. Ces travaux ouvrent ainsi un largedevers des nanographènes 3D fonctionnels et des nouveaux matériaux.Cette publication rassemble des coauteurs du Centrede nanoscience de Marseille (CINaM, CNRS/Aix-Marseille Université), de l'des sciences moléculaires de Marseille (ISM2, CNRS/Aix-Marseille Université/École Centrale Marseille), de l'Institut parisien demoléculaire (IPCM, CNRS/Sorbonne Université), de la Fédération des sciences chimiques de Marseille (FSCM, CNRS/Aix-Marseille Université/École Centrale Marseille) et de l'Institut de chimie radicalaire (ICR, CNRS/Aix-Marseille Université).Myriam Roy, Veronika Berezhnaia, Marco Villa, Nicolas Vanthuyne, Michel Giorgi, Jean-Valère Naubron, Salomé Poyer, Valérie Monnier, Laurence Charles, Yannick Carissan, Denis Hagebaum-Reignier, Jean Rodriguez, Marc Gingras et Yoann Coquerel., (8), 3264-3271.DOI: 10.1002/anie.201913200.- Yoann Coquerel - Institut des Sciences Moléculaires de Marseille (ISM2 ) - yoann.coquerel at univ-amu.fr- Marc Gingras - Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINaM) - marc.gingras at univ-amu.fr