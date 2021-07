Faire du CO2 une ressource: le cas du méthanol



© Andrei Khodakov

Ce déchet peut-il être une ressource ?

Référence:

Contacts:

Principal gaz à effet de serre, le COpourrait-il devenir une ressource renouvelable ? C'est le défi que tentent de relever Andrei Khodakov, Sara Navarro Jaén, Robert Wojcieszak et Mirella Virginie à l'Unité deet dedu solide (UCCS/CNRS). Ils nous présentent ici comment convertir économiquement ceenà haute valeur ajoutée comme leLe COouest actuellement le polluant le plus important et sans doute la principale cause des dérèglements climatiques. Surtout généré par lade ressources fossiles et les activités industrielles, l'objectif de l'Union européenne est d'en réduire les émissions pour 2030 d'au moins 55 % par rapport au niveau de 1990.Deux stratégies permettent de faire face à l'augmentation constante du COdans l'atmosphère: le captage et le stockage du(en anglais, Carbonand Storage, CCS) et le captage et l'utilisation du carbone (en anglais, Carbon Capture and Utilisation, CCU). Il s'agit en gros de capter le COdes centrales électriques et des installations industrielles, de le concentrer, de le pressuriser et, soit de le stocker sousdans des formations géologiques, soit de l'utiliser directement ou après conversion chimique ou biologique en produits à haute valeur ajoutée.L'utilisation directe du COest possible dans de nombreuses applications industrielles, telles que la récupération assistée duou du, les additifs pour boissons, les agents antibactériens et antifongiques, des réfrigérants ou solvants, dans les emballages alimentaires, extincteurs, en soudure et moulage, comme antirouille ou encore pour le traitement de l'. Une autreimportante de valorisation du COest sa transformation en produits chimiques à plus haute valeur ajoutée par des voies biologiques ou chimiques. Le dioxyde de carbone provenant de diverses sources industrielles peut être converti enà l'aide de plantes terrestres, de microbes et d'algues. La conversion chimique du COdébouche quant à elle sur des carburants ou des substances chimiques qui permettent d'améliorer de façon notable le bilan carbone et le bilan énergétique des technologies existantes.Une des pistes largement étudiées est la conversion chimique du COen méthanol. Utilisé comme, c'est aussi une excellente molécule-plateforme qui peut donner à elle seule environ 30% de tous les produits chimiques actuellement connus.ambiante et facile à manipuler, il est aussi utilisé pour le stockage d', d', ainsi que pour les piles àDans le cadre dueuropéen "" (E2C), l'équipe de l'UCCS élabore des nouveaux nanocatalyseurs bimétalliques pour la synthèse de méthanol à partir du CO, qui montrent une sélectivité et une stabilité améliorées par rapport auxclassiques. Dans un article de revue récemment paru dans, rédigé en collaboration avec le Laboratoire d'electrochimie moléculaire (LEM/CNRS), ils font l'analyse comparative de cette piste très prometteuse de valorisation du principalpar le biais de la catalyse hétérogène, homogène, enzymatique, photo- et électrocatalyse.Highlights and challenges in the selective reduction of carbon dioxide to methanol,Sara Navarro-Jaén, Mirella Virginie, Julien Bonin, Marc Robert, Robert Wojcieszak et Andrei Y. Khodakov,, 24 juin 2021.- Andrei Khodakov -, Unité de catalyse et chimie du Solide (CNRS/UNIV ARTOIS/UNIV LILLE/CENTRALE LILLE INSTITUT) -andrei.khodakov at univ-lille.fr- Christophe Cartier dit Moulin- Chercheur à l'parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour lade l'INC - inc.communication at.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargée scientifique pour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - Institut de chimie du CNRS - inc.communication at cnrs.fr