Sur le même thême

Gaia révèle des milliers d'étoiles de très petites masses et de naines brunes

Distribution sur le ciel des astres déjà connus et retrouvés dans Gaia (points bleus en haut) et des nouveaux candidats (points bleus en bas), superposés à la carte du ciel de Gaia DR2 (ESA/DPAC)

Les grands relevés du ciel des deux décennies passées ont permis de découvrir quelques milliers d'étoiles naines et de naines brunes. Cependant leur recensement reste incomplet en raison de leur faible éclat, y compris dans le voisinage solaire. La mission Gaia, grâce à lade ses mesures très précises enet en photométrie, apporte un nouveau moyen de les découvrir et promet d'en offrir unvéritablement complet. Cette étude est portée par l', interfaces nanostructures,et, molécules (UTINAM/OSU Theta, CNRS/Université Bourgogne Franche-Comté).Les étoiles naines, deinférieure au dixième de celle du, sont majoritaires dans la(environ 70% de toutes les étoiles) et, pour cette raison, elles sont des sujets d'étude essentiels pour mieux connaître notre. En outre, elles sont maintenant connus pour héberger des exoplanètes dont certaines ont une masse qui avoisine celle de la. Ces astres font le lien entre les étoiles et les naines brunes, car leur masse couvre la transition de masse/ sous-stellaire,de 0,075. Cette masse conditionne lade l'au coeur de l'astre, et définit la limite entre étoiles naines et naines brunes. A cause de leur faible, la modélisation de leur atmosphère froide, d'uneinférieure à 3000°, et complexe reste un défi.Une meilleure connaissance de cette population d'astres insaisissables a donc des implications importantes pour l'stellaire et galactique, ainsi que pour lad'exo-terres potentiellement habitables.Le travail "New ultra-cool and brown dwarf candidates in Gaia DR2" mené par Céline Reylé, et publié dans le journal Astronomie et, est la première recherched'étoiles de très faible masse et de naines brunes dans le second catalogue de Gaia. Il a permis d'identifier près de 14 000 nouveaux candidats, couvrant toute lacéleste. Les mesures des distances par Gaia montrent que plus de 200 candidats sont à moins de 100 années-lumière du Soleil, indiquant que même l'inventaire dans unproche est incomplet.Le travail se poursuit dans le cadre d'une collaboration internationale ; des demandes d'de suivi spectroscopique ont été déposées sur plusieurs grands télescopes (VLT, Geminiet Sud) afin de confirmer leur nature, et d'analyser en détail leur atmosphère. Ces observations amélioreront considérablement la connaissance de ces astres, qui pourront servir ensuite de cibles clés dans les études de la Voie Lactée et les recherches d'exoplanètes.Visualisez aussi la "story" et l'image de la semaine sur le site de Gaia/ESA: https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/image-of-the-week