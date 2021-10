Genèse d'une atmosphère terrestre primitive riche en CO2 et pauvre en eau

Après l'impact géant, il y a 4,47 milliards d'années, entre la Terre et le planétoïde Théia, la Terre s'est condensée dans un état de matière fondue. Cet océan de magma a dominé la Terre primitive et influencé l'évolution de notrependant son premierd'années. Pendant saà de très hautes températures et pressions, ce magma silicaté a capturé une grandedes molécules volatiles, telles que leet l'. Plus tard, lorsque l'de magma s'est mis à se refroidir et cristalliser, une bonne partie de ces molécules ont été relâchées vers l'. C'est ainsi que la composition chimique de l'atmosphère primitive a été drastiquement modifiée.À l'aide de simulations atomistiques, une équipe de chercheurs a reproduit le comportement du COet de l'HO dans le magma silicaté et analysé les conditions deet des couches limite en contact avec la surface. Ils ont ainsi pu observer que le dégazage initial du magma était dominé par le CO. Celui-ci a en effet tendance à former des bulles de, même aux hautes pressions qu'on trouve en allant jusqu'à des profondeurs de 40 km sous la surface de l'océan de magma. Ces conditions sont d'ailleurs similaires aux chambres profondes de magma basaltique sous les dorsales océaniques, où le même processus a lieu aujourd'hui. Lorsque lade l'a commencé à se rapprocher des valeurs actuelles, le dégazage d'HO a progressivement remplacé celui de CO. Ces résultats suggèrent donc que l'atmosphère primitive a été riche en COet pauvre en HO pendant unconsidérable.Pour la réalisation de leurs calculs, les chercheurs ont bénéficié du supportet de l'accès aux machines de calculs des trois gros centre nationaux des superordinateurs: Occigen au C.I.N.E.S, Irene-Joliot Curie au TGCC et Jean-Zay à l'IDRIS, à l'aide des projets de calcul nationaux (eDARI 1006368) et européens (PRACE, RA4947). Lea été financé par le Conseil Européen de la(ERC, avec le grant IMPACT no. 68181 attribué à Razvan Caracas en 2016).Les simulations du magma (dont tous lessont représenté en gris) montrent que la formation des bulles de gaz et dominée par le CO2 (carbone en jaune), tandis que les atomes d'(en bleu) restent dissous dans le magma silicaté.Genesis of a CO2-rich and H2O-depleted atmosphere from Earth's early global magma ocean -Advances Vol 7, Issue 41.Natalia V. Solomatova et Razvan Caracas.