Sur le même thême

Des glaciers antiques sur Mars !

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

climat (Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une période de temps donnée. Il se distingue...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre...)

paysage (Étymologiquement, le paysage est l'agencement des traits, des caractères, des formes d'un espace limité, d'un « pays »....)

martien (Martien est un nom générique qui désigne plusieurs types de créatures imaginaires censées vivre sur mars. Selon la version la plus...)



Figure 1: Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :) données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.) rectangle (En géométrie, un rectangle est un quadrilatère dont les quatre angles sont des angles droits.)

débat (Un débat est une discussion (constructive) sur un sujet, précis ou de fond, annoncé à l'avance, à laquelle prennent part des individus ayant des avis, idées, réflexions ou opinions...)

géologie (La géologie, du grec ancien γη- (gê-, « terre ») et λογος (logos, « parole », « raison »),...)

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

altitude (L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. C'est une des composantes géographique et biogéographique qui explique la répartition de la vie...)

froid (Le froid est la sensation contraire du chaud, associé aux températures basses.)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au...)

Sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment...)

Sorbonne (La Sorbonne est un complexe monumental du Quartier latin de Paris. Elle tire son nom du théologien du XIIIe siècle Robert de Sorbon, le fondateur du collège de Sorbonne,...)

Terra (Terra (pluriel terrae) est un mot d'origine latine qui désigne la Terre, le sol. Il est employé par l'Union astronomique internationale pour des étendues très vastes de...)

austral (Le mot austral (du latin australis) est un adjectif qualifiant ce qui se situe dans l'hémisphère sud.)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines,...)

Mars Express (Mars Express est le nom d'une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui a pour objectif l'étude de Mars.)

hémisphère sud (L'hémisphère sud ou hémisphère austral est la moitié du globe terrestre qui s'étend entre l'équateur et le pôle Sud. En astronomie,...)

vallée (Une vallée est une dépression géographique généralement de forme allongée et façonnée dans le relief par un cours d'eau (vallée fluviale) ou un glacier (vallée glaciaire). Un espace en...)



Figure 2: Comparaison entre un paysage glaciaire terrestre d'Islande (à droite) avec un paysage glaciaire martien ancien (à gauche). © Google Earth (Google Earth est un logiciel, propriété de la société Google, permettant une visualisation de la Terre avec un assemblage de photographies aériennes ou satellitaires. Anciennement produit par Keyhole inc. (il...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

thèse (Une thèse (du nom grec thesis, se traduisant par « action de poser ») est l'affirmation ou la prise de position d'un locuteur, à...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement...)

Une récente étude a permis de mettre en évidence pour la première fois des vallées glaciaires et de cirques glaciaires datés de 3,6 Ga sur Mars. Une approche morphométrique comparative entre la Terre et Mars a été utilisée afin de caractériser l'origine des vallées anciennes. Définir l'agent érosif de ces vallées (glace ouliquide) permet de mieux contraindre leprimitif, très controversé, de laMars. Ces paysages glaciaires anciens sont similaires aux paysages glaciaires sur. Ils ont pu être identifiés et préservés jusqu'à aujourd'hui par la forte emprunte morphologique qu'ils laissent dans leLe climat primitif martien est aujourd'hui l'une des questions scientifiques de la communauté martienne la plus sujette à. D'un côté, la vision la plus acceptée, celle d'un Mars primitif chaud et humide, mis en avant par lahydratée et les morphologies fluviatiles; et de l'autre côté, le scénario d'un Mars primitif glacé et sec mis en avant par des modèles climatiques qui prédisent, avec les conditions atmosphérique de l'époque, un dépôt deà haute(> 1000 m). Néanmoins cette vision est très souvent remise en question car aucun marqueurs géomorphologiques de ce supposé climatn'a été identifié jusqu'à ce. C'est dans ceque les géomorphologues Axel Bouquety, Antoine Séjourné, François Costard et Sylvain Bouley, du laboratoire Géosciences(GEOPS, CNRS/Université Paris-Saclay), et Denis Mercier, de l'de la, ont étudié les vallées présentes dans la région deSabaea dans l'hémisphèrede Mars. Contraindre l'origine de ses vallées, à savoir une origine fluviatile ou glaciaire, permet de mieux contraindre le climat primitif de la planète Mars (Figure 1).C'est à partir d'une approche morphométrique innovante couplant les images de la camera HRSC de lade l'ESA et les données topographiques qu'il a été possible de mettre en évidence la présence de morphologies glaciaires anciennes sur les hauts plateaux de l'de Mars.En effet, les vallées martiennes étudiées présentent des caractéristiques morphométriques similaires aux vallées glaciaires alpines terrestres (vallée un U très large avec un fond plat...) et sont différentes des vallées fluviatiles terrestres et martiennes. De plus, ces vallées glaciaires martiennes sont souvent surmontées par une tête de, en forme d'amphithéâtre, qui présente des caractéristiques morphométriques très similaires aux cirques glaciaires terrestres. Les résultats de cette étude, publiée dans Geomorphology, démontrent pour la première fois, la présence d'un paysage glaciaire composé de vallées glaciaires associés à des cirques glaciaires daté d'il y a 3,6 Ga (Figure 2).Les auteurs suggèrent un climat froid aux hautes altitudes (> 1500 m) où de la glace a pu être stable et s'accumuler afin de former des glaciers qui ont façonné les paysages glaciaires observés dans cette étude, et un climat plus tempéré à des altitudes plus basses (< 1500 m) où de l'eaua pu être stable pour façonner les vallées ramifiés fluviatiles bien connue sur Mars. Sur Terre, il est fréquent de retrouver des endroits où la glace est stable à haute altitude mais instable à basse altitude pour former de l'eau liquide. La découverte de formations glaciaires dans l'hémisphère sud de Mars appuie lad'un climat primitif froid permettant à des glaciers d'exister à lade Mars il y a 3,6 milliards d'années.