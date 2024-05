Inattendu: ces molécules essentielles à la vie préfèrent l'espace à la Terre

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La Terre primitive était un creuset d'éléments organiques et biomoléculaires, suggérant un scénario où la vie serait née de cette "soupe primordiale". Mais aujourd'hui, des études récentes révèlent que certains de ces composants vitaux se formeraient plus facilement dans l'espace que sur notreUne recherche publiée dansmontre que les peptides, des molécules cruciales à la, se forment plus aisément dans les conditions spatiales que sur. Ces molécules pourraient donc avoir été apportées par des météorites ou des comètes, ouvrant la possibilité à l'existence de vie ailleurs dans l'Les peptides, chaînes courtes d'acides aminés, jouent un rôle essentiel dans les réactions biochimiques nécessaires au maintien de la vie. Ils pourraient aussi avoir été des précurseurs des membranes cellulaires, emprisonnant les molécules fonctionnelles dans des structures similaires aux cellules.Ce que révèle cette étude est crucial: sous les conditions glacées de l'espace, spécifiquement dans le milieu interstellaire où desdes'associent à des molécules comme leet l'sur des grains de poussière, des peptides peuvent émerger.Les chercheurs ont simulé ces réactions en laboratoire et ont observé que même si la formation de peptides est faible, elle est bien présente. Et lorsque les astéroïdes et comètes se réchauffent, cela favorise la création de peptides dans les liquides, sélectionnant naturellement des réactions qui génèrent des molécules organiques encore plus complexes.Ces découvertes suggèrent que les composants de base de la vie, comme les acides aminés et les lipides, sont non seulement présents dans l'espace, mais pourraient également être plus aptes à s'assembler en structures complexes, comparativement à la Terre. De telles réactions pourraient avoir été courantes durant la formation de notre propre Système solaire.La capacité des peptides à s'accumuler dans les comètes et leur livraison potentielle sur la Terre primitive renforcent l'idée que les premiers pas vers la vie sur Terre pourraient avoir été aidés de l'extérieur. Ces informations nous rapprochent d'une meilleure compréhension des conditions nécessaires à l'émergence de la vie, augmentant ainsi les chances de détecter des formes de vie extraterrestres.