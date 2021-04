Mars ne s'est pas asséchée d'un coup



© NASA/JPL-Caltech/MSSS/CNES/CNRS/LANL/IRAP/IAS/L

Vue des buttes martiennes en contreforts du mont Sharp montrant les terrains qui seront prochainement explorés par le rover Curiosity, et les environnements anciens dans lesquels ils se sont formés, d'après les structures sédimentaires observées sur les images du téléscope de ChemCam (mosaïques A et B).

© NASA/JPL-Caltech/MSSS/CNES/CNRS/LANL/IRAP/IAS/LPGN

Alors que le rover Perseverance vient de se poser sur Mars, son prédécesseur Curiosity continue son exploration à la base du mont Sharp (ou Aeolis Mons), un relief de plusieursdeau centre du. En utilisant lede l'instrument ChemCam pour observer en détail les roches escarpées du mont Sharp dans le lointain, une équipe franco-américaine menée par William Rapin,à l'deenet(CNRS/Université Toulouse III - Paul Sabatier/CNES), vient de découvrir que lede Mars enregistré à cet endroit a connu des alternances de périodes sèches et d'autres plus humides, avant de s'assécheril y a environ 3 milliards d'années.Jusqu'à présent, les sondes enavaient donné des indices de la composition minérale des flancs du mont Sharp mais, depuis la, ChemCam a permis d'observer en détail l'des couches sédimentaires, révélant les conditions dans lesquelles elles se sont formées. Et celles-ci changent radicalement sur l'épaisseur duexploré (quelques centaines de mètres): au-dessus des argiles lacustresla base du mont Sharp, de larges et hautes structures entrecroisées sont le signe de la migration de dunes façonnées par le, lors d'un long épisode climatique sec. Plus haut, une finede couches alternativement friables et résistantes est typique de dépôts par uned'fluviale: c'est le retour de conditions plus humides.Le climat de Mars a donc vraisemblablement fluctué plusieurs fois àentre des conditions sèches et des environnements de lacs et de fleuves, avant l'aridité générale que l'on connait aujourd'hui. Au cours de sa mission étendue, Curiosity devrait gravir les contreforts du mont Sharp pour réaliser des forages dans ces différentes couches. Il pourra tester ce modèle, caractériser avec plus de détails les évolutions climatiques passées, et peut-être comprendre l'origine de ces fluctuations majeures.Ces travaux ont bénéficié du soutien du CNES la réalisation de l'instrument ChemCam, ainsi que son pilotage alternativement avec leaux États-Unis.L'équipe de recherche comprend également des scientifiques de deux autres laboratoires français: le Laboratoire dede Lyon:, planètes,(CNRS/ENS de Lyon/UniversitéLyon 1) et le Laboratoire de planétologie et géodynamique (CNRS/Université de Nantes/Université d'Angers).Alternating Wet and Dry Depositional Environments Recorded in the Stratigraphy of Mt Sharp at Gale Crater, Mars,William Rapin, Gilles Dromart, David Rubin, Laetitia Le Deit, Nicolas Mangold, Lauren A. Edgar, Olivier Gasnault, Kenneth Herkenhoff, Stéphane Le Mouélic, Ryan B. Anderson, Sylvestre Maurice, Valerie K. Fox, Bethany L. Ehlmann, James L. Dickson, Roger C. Wiens., 8 avril 2021. DOI: 10.1130/G48519.1 - William Rapin - Chercheur CNRS - william.rapin at irap.omp.eu- Véronique Etienne - Attachée de presse CNRS - veronique.etienne at cnrs.fr