Un microscope à balayage intelligent pour de meilleures observations

Le développement de nouvelles techniques d'imagerie pousse les biologistes à réaliser des observations toujours plus longues sur les échantillons cellulaires. Or ces derniers sont perturbés lorsqu'ils sont trop exposés à la lumière. Des scientifiques de l'Fresnel ont conçu une méthode quiautomatiquement les zones d'intérêts dans l', puis y concentre l'. Les échantillons d'embryons de mouches dureçoivent ainsi jusqu'à cent fois moins dequ'avec des techniques classiques.Lamoderne repose sur l'des cellules vivantes, rendue possible au sein même d'organismes modèles par les dernières avancées en. Les techniques actuelles sont cependant confrontées à un problème dedû à l'éclairage nécessaire à l'excitation des marquages fluorescents: une illumination prolongée affecte et ralentit la croissance des cellules. Un phénomène d'autant plus contraignant que les biologistes ne se contentent plus d'images fixes, mais préfèrent des films toujours plus longs et de meilleures résolutions, ce qui augmente nécessairement la durée d'exposition des cellules à la lumière.Des chercheurs et chercheuses de l' Institut Fresnel (CNRS/Centrale Marseille/Aix-Marseille Université) ont adapté le fonctionnement des microscopes au cas des embryons, où les cellules sont souvent organisées en feuillets selon des surfaces courbées. Plutôt que de balayer unà point dansl'espace 3D qui contient l', ils ont développé un microscope intelligent qui prédit la position des structures d'intérêt des échantillons, afin d'envoyer de la lumière uniquement dans ces zones. Ces résultats sont publiés dans la revueLeur technique commence par l'illumination d'une fraction très faible dude l'échantillon biologique. Les quelques points ainsi acquis sont analysés de façonet géométrique afin de déterminer la forme globale du feuillet de cellules. Le balayage de l'échantillon peut alors commencer, mais en restantde cette surface. De plus, afin de concentrer le balayage sur les contours fluorescents des cellules, des algorithmes permettent de prédire localement les zones à illuminer, puis de propager la recherche d'autres zones d'intérêt dans leur. L'équipe a appliqué ces travaux à l'observation d'embryons de drosophiles, ou mouches du vinaigre, avec unelumineuse jusqu'à cent fois plus réduite qu'avec unclassique.Cette méthode ouvre une nouvelle voie pour imager, sur de longues périodes, le comportement d'objets très fragiles tels que les embryons et les organoïdes. Très générale, cette approche pourrait être adaptée à de nombreux microscopes commerciaux déjà présents dans les installations d'imagerie des instituts de biologie. Un brevet est en cours de dépôt.Abouakil, F., Meng, H., Burcklen, MA.10,210 (2021). https://doi.org/10.1038/s41377-021-00649-9 Article disponible sur la base d'archives ouvertes HAL - Loïc Le Goff - Chargé de recherche, Institut Fresnel (CNRS/Centrale Marseille/Aix-Marseille Université) - loic.le-goff at fresnel.fr- Frédéric Galland - Chargé de recherche CNRS, Institut Fresnel (CNRS/Centrale Marseille/Aix-Marseille Université) - frederic.galland at fresnel.frINSIS - insis.communication at cnrs.fr