Le mystère du méthane martien



Exomars artist's impression © ESA - D. Ducros

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la...)

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la...)

martien (Martien est un nom générique qui désigne plusieurs types de créatures...)

vie (La vie est le nom donné :)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

massive (Le mot massif peut être employé comme :)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié...)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

Mars Express (Mars Express est le nom d'une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne (ESA)...)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et...)

fracture (En traumatologie, le terme de fracture désigne par définition une solution de...)

orbiteur (Dans le domaine de l'astronautique, un orbiteur est un vaisseau satellisé autour d'une planète....)

ExoMars (ExoMars est le nom d'une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne prévue pour...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

débat (Un débat est une discussion (constructive) sur un sujet, précis ou de fond, annoncé à l'avance,...)

Mars Science Laboratory (Le Mars Science Laboratory, baptisé Curiosity, est un astromobile (rover) de la NASA...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe...)

ultra (ULTra (pour (en)« Urban Light Transport ») est un système de transport...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de...)

Auteur:

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

La question du méthane dans l'atmosphère de Mars remonte à l'origine même de l'exploration spatiale. En effet, après le survol de Mars par la sonde Mariner 7 en 1967, les équipes scientifiques déployéesde la mission ont annoncé publiquement avoir identifié la signature de cedans les spectres devenant de Mars. Mais deuxaprès cette annonce, ces mêmes équipes réalisèrent que cette signature était en fait celle de lacarbonique présente en. En une anecdote, voilà résumée l'histoire duqui s'est étalée sur plusieurs décennies, et qui a été ponctuée d'annonces retentissantes et de débats passionnés sur son existence et son origine.Comme l'ont déclaré Hitchcock et Lovelock dans la revue Icarus en 1967: "".Sur, plus de 80% du méthane est le produit du vivant. C'est l'une des raisons qui ont conduit à ce que le méthane soit considéré comme un témoignage potentiellement probant d'une signature de la vie. Sa présence sur Mars serait d'autant plus surprenante que sa durée de vie photochimique est relativement courte (quelques siècles) à l'échelle desgéologiques et qu'une sourceet toujours à l'oeuvre serait nécessaire pour expliquer sa présence de nos jours.Cette connotation "biologique" a été le principalde la controverse qui a animé la communautédepuis 2004,où lea révélé en avoir découvert dans l'atmosphère dans des proportions extrêmement faibles (quelques molécules par milliards de molécules d'martien). Entre les détections contestées, parfois réfutées, et le comportement spatio-temporel inexplicable du méthane tel qu'il a été rapporté, unes'est progressivement formée au sein de la communauté scientifique entre les "méthano-sceptiques" et les "méthano-convaincus". Cette controverse a d'ailleurs abouti à ce qu'une mission lui soit quasiment consacrée ; l'TGO (Trace Gas Orbiter) d'qui a été lancé vers Mars en 2016 et qui tente depuis de fournir le relevé le plus précis possible de la composition de l'atmosphère pour identifiergaz lié à un mécanisme de production géophysique (volcan, dégazage du sous-sol, etc.) ou biotique actif.Mais depuis 2015, les'est déplacé vers la surface de Mars où la mission(MSL) a révélé en avoir elle aussi détecté, suggérant même qu'unde fond se superposerait à des bouffées sporadiques 10 à 100 fois plus intenses. Ces résultats ont plongé les plus féroces détracteurs du méthane martien dans la perplexité, même si certains ont argué que ce méthane aurait pu être été rapporté de la Terre par MSL elle-même. Cependant TGO, équipé de moyens de détection infrarougeperformants, n'a jamais réussi à le détecter. Ses équipes affirment que quand bien même le méthane aurait été présent à un niveau 10 fois plus faible que celui mesuré par MSL, TGO l'aurait identifié.Alors que s'engage l'ère du retour d'échantillons martiens où la question dede vie y est centrale, celle du méthane n'est toujours pas résolue. En 2022, dans le cadre d'ExoMars, une nouvelle mission européenne partira et celle-ci aura le moyen de détecter sa présence depuis la surface. D'ici là, MSL et TGO continueront leur moisson et, espérons-le, permettront aux scientifiques de comprendre comment des mesures aussi conflictuelles pourraient être réconciliées.Franck Montmessin,(LATMOS/IPSL)