Un nanomatériau délivre des médicaments sous lumière infrarouge

Principe de la photothermie couplée à la délivrance de médicaments: le rayonnement infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.) matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de propriétés...) nanomatériau (Un nanomatériau est un matériau possédant des propriétés particulières à cause de sa structure nanométrique. Elle est habituellement issue de la nanotechnologie.)

© Advanced Functional Materials

Les nanomatériaux trouvent de plus en plus d'applications médicales. Parfois capables de remplir plusieurs rôles à la fois, ils offrent une flexibilité essentielle au développement de traitements personnalisés. Des chercheurs du CNRS et de l'ont ainsi conçu une nouvelle classe de nanocomposites à base deet deporeuse, qui relâchent surdes molécules antitumorales sous l'action de la(proche infrarouge). Ces travaux, publiés dans la revue, ouvrent des possibilités pour des traitements finement contrôlés et multiples, comme l'association de la photothermie à laLas'intéresse au vastede propriétés des nanomatériaux, afin d'imaginer des solutions si précisément ajustables qu'elles deviennent personnalisables. Mieux encore, certainsremplissent plusieurs fonctions à la fois. Des chercheurs de l'deetdes matériaux de Strasbourg (IPCMS, CNRS/Université de Strasbourg) et de l'Institut de chimie et procédés pour l', l'et la(ICPEES, CNRS/Université de Strasbourg) ont ainsi développé une nouvelle classe de nanocomposites carbonés qui relâchent sur commande uneantitumorale,en servant à l'Ces matériaux sont composés de nanotubes de carbone et de feuilles de, déjà démontrés très prometteurspour différentes techniques d'biomédicale:, Raman et photoacoustique. Le tout est recouvert d'une couche de silice poreuse, dont les pores abritent ici unqui empêche le développement des cellules cancéreuses. Le nanomatériau peut en transporter jusqu'à plus de 50 % de sainitiale. Il libère le médicament sous lumière infrarouge, par action photothermique. Les chercheurs ont également montré que le phénomène se produisait dans un milieu à pH, ce qui correspond par exemple aux conditions extracellulaires des tumeurs. Ces nanocomposites pourraient s'inscrire dans des échafaudages biomédicaux, des structures nanométriques capables d'agir sur différents tissus.C. Wells, O. Vollin-Bringel, V. Fiegel, S. Harlepp, B. Van der Schueren, S. Bégin-Colin, D. Bégin, D. MertzEngineering of Mesoporous Silica Coated Carbon-Based Materials Optimized for an Ultrahigh Doxorubicin Payload and a Drug Release Activated by pH, T, and NIR-lightAdv. Funct. Mater. – Février 2018- Damien Mertz - IPCMS - damien.mertz at ipcms.unistra.fr- Dominique Bégin - ICPEES - dominique.begin at icpees.unistra.fr- Sophie Félix - Chargée de- inc.communication at.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - inc.communication at cnrs.fr- Christophe Cartier dit- INC & Institut parisien de chimie moléculaire - inc.communication at cnrs.fr