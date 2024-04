Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le gouvernement américain a pris une décision qui semble sortir tout droit d'un roman de science-fiction: il a chargé la NASA de créer un fuseau horaire propre à la Lune, avec un écoulement du temps ralenti. Ce nouvel étalon temporel, baptisé "Coordonné" (TLC), devra être établi avant fin 2026. Cette mesure prépare le terrain pour le retour de l'humanité sur la Lune et, à terme, des voyages vers Mars.Mais pourquoi un fuseau horaire lunaire ? Tout simplement parce que le temps ne s'écoule pas de la même manière sur la Lune que sur Terre. En raison de la faible gravité lunaire, plus faible que sur Terre, le temps y est légèrement accéléré, accusant une différence de 58,7 microsecondes chaque jour sur nos journées terrestres.Cette différence, bien que minuscule, peut perturber les manœuvres précises des engins spatiaux et des satellites ende la Lune. Kevin Coggins, responsable du programme deet despatiale de la NASA, explique que les horloges terrestres tourneraient à unesur la Lune.Avec l'avènement des missions spatiales entièrement contrôlées par l'informatique, ce qui était beaucoup moins le cas lors des missions Apollo, l'établissement du TLC est devenu une étape cruciale en prévision des futures missions lunaires.Suite au vol d'essai Artemis 1, qui a vu la capsule Orion de la NASA effectuer un voyage aller-retour non habité vers la Lune en novembre 2022, l'prévoit d'envoyer des humains en orbite autour de la Lune en 2025, puis d'atterrir sur saen 2026. Ces missions marqueront des étapes importantes dans l'ambition ultime du programme Artemis: emmener des humains sur Mars.Avec la multiplication des pays et des entreprises impliqués dans les nouvelles missions lunaires, la standardisation du temps est d'autant plus cruciale. Comme le souligne Coggins, les horloges atomiques de l'Observatoire naval des États-Unis à Washington sont le "cœur battant de la nation", synchronisant tout ce qui doit l'être. Un "de cœur" similaire sera nécessaire pour les opérations sur la Lune, garantissant la coordination entre les différentes missions et engins spatiaux.Ce projet ambitieux de "Temps Lunaire Coordonné" souligne l'importance croissante de la Lune dans l'spatiale future et jette les bases d'une présence humaine prolongée dans l'espace, ouvrant la voie à des voyages interplanétaires plus lointains.