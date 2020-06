Une nébuleuse aux couleurs métallisées

Credit: NASA, ESA et J. Kastner (RIT)

En tant que gigantesque centrale de fusion nucléaire, la plupart des étoiles vivent des vies monotones pendant des centaines de millions à plusieurs milliards d'années. Mais vers la fin de leur vie, elles peuvent entrer dans une phase d'hyperactivité, propulsantet dechaud. Dans cette image, laNGC 7027 se couvre de couleurs brillantes métallisées.Récemment, la nébuleuse planétaire NGC 7027 a été observée pour la première fois dans une nouvelled', le proche, avec le. Lesdans le proche ultraviolet permettent de révéler lade poussière qui obscurcit l'central et lade ce dernier. La nébuleuse NGC 7027 se dévoile sous la forme d'une région diffuse de gaz et de poussière qui est certainement le résultat de l'éjections ded'un couple d'étoiles binaires enétroite l'unede l'autre. La matière éjectée l'a d'abord été lentement pendant quelques milliers d'années avant d'entrer dans uned'éjection deplus intense et plus dirigée.Hubble a examiné cette nébuleuse planétaire pour la première fois en 1998. En comparant les anciennes et les nouvelles observations du, les chercheurs peuvent étudier l'évolution de cet objet dans leLes nébuleuses planétaires développent des coquilles de gaz générées par des étoiles mourantes qui perdent leurs couches externes. Lorsque de nouvelles éjections rencontrent des éjections plus anciennes, les collisions énergétiques qui en résultent façonnent la nébuleuse. Les mécanismes qui sous-tendent de telles séquences d'expulsion de massesont loin d'être entièrement compris. NGC 7027 se trouve à environ 3 000 années-lumière dans ladu