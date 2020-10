Un nouveau pas en avant pour l'impression 3D à l'échelle nanométrique

© Emma Van Elslande

Référence:

À l'approche de l'infiniment petit, l'impression 3D doit choisir entre vitesse et résolution, ce qui complique ses applications industrielles. Des chercheurs du LCH (CNRS/ENS Lyon/Université Claude Bernard) et de l'Institut de recherche en nanomatériaux d'Osaka (Japon) ont donc développé un système basé sur un phénomène appelé laà deuxproche de la résonnance. Leurs lasers sont alors capables de polymériser, et ainsi solidifier, des résines aux excellentes performances, mais qui sans cela ne seraient pas assez réactives pour convenir à l'impression 3D. Ces travaux, publiés dans la revue, assurent précision et rapidité pour fabriquer des objets avec des détails de seulement 80 nanomètres.L'impression 3D annonce l'arrivée d'une quatrième révolution industrielle, avec la promesse de créer n'importe quelen polymérisant une résine grâce à une excitation lumineuse. Des difficultés se présentent néanmoins pour rester précis à des résolutions micro- et nanométriques, car les détails ne peuvent pas être plus petits que lad'de lautilisée pour solidifier l'objet. Des lasers plus puissants aident à descendre encore plus bas, mais leur mode d'impression est trop lent pour une utilisation à. Les résines peuvent être rendues plus sensibles à la lumière pour accélérer le processus, mais au risque de perdre alors à nouveau en résolution. Pour surmonter ce dilemme, des scientifiques du Laboratoire de chimie (LCH, CNRS/ENS Lyon/Université Claude Bernard) et de l'deen nanomatériaux d'Osaka (Japon) proposent une nouvelle approche: un système breveté basé sur le principe d'à deux photons proche de laL'intensité des lasers, plus énergétiques que la lumière naturelle, provoque la réaction de laavec deux photons à la fois, là où un seul agirait ennormal: on parle de chimie à deux photons. Ce phénomène déjà bien connu aide à polymériser des monomères peu réactifs et, comme ce phénomène est circoncis aufocal du, offre unextrêmement fin de l'impression. Ici, les chercheurs jouent en plus sur différents paramètres pour faire presque entrer en résonnance le laser et la, ce qui exacerbe les propriétés d'à deux photons de la molécule. Ils ont ainsi pu polymériser une résine à base d'acrylates, habituellement peu réactive, avec laquelle ils sont parvenus à créer des détails de seulement 80 nanomètres, espacés de 160 nm, sans perte ded'impression. Comme leur approche rend la résine cent fois plus sensible que nécessaire, l'équipe travaille à présent sur un système où des lentilles divisent le laser en cent faisceaux, afin de fonctionner encore plus rapidement.Caroline Arnoux, Tatsuki Konishi, Emma Van Elslande, Eric Aymé Poutougnigni, Jean-Christophe Mulatier, Lhoussain Khrouz, Christophe Bucher, Elise Dumont, Kenji Kamada, Chantal Andraud, Patrice L. Baldeck, Ákos Bányász, Cyrille Monnereau.Polymerization photoinitiators with near-resonance enhanced two-photon absorption cross-section: towards high-resolution photoresists with improved sensitivity.Macromolecules, 12 octobre 2020.