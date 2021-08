Un nouveau procédé enzymatique pour la réduction du CO2

Le procédé enzymatique développé par les chercheurs de l'Irig atteint des performances similaires aux procédés électrochimiques de réduction du CO2 tout en apportant les avantages de fonctionner de façon réversible, en conditions douces et avec de très faibles surtensions. Ces résultats permettent d'envisager leur utilisation aussi bien pour la réduction du CO2 que pour l'oxydation du CO, dans le cadre de procédés de purification dede synthèse ende la production de divers produits chimiques ou carburants.La quête de lanécessite le développement de technologies pour la transformation du COet de ses dérivés en produits de commodité à partir d'bas-carbone. Dans ce, la conception de nouveaux procédés catalytiques efficaces et respectueux de l'pour la réduction du COest au coeur des préoccupations sociétales.Dans le domaine de laà des fins dedurable, lesprésentent l'intérêt d'être hautement sélectifs et efficaces en conditions douces (température etambiantes, solvants aqueux). Cependant, malgré leurs avantages indéniables, le coût de production àd'enzymes et leur manque de stabilité limitent encore le développement de telles approches.Ceci est d'autant plus vrai pour les métalloenzymes rédox complexes, à l'image de la Monoxyde de carbone déshydrogénase (CODH), qui reste à celele plus efficace pour activer des petites molécules comme le CO et le CO. La CODH comporte un site actif qui est remarquable en, car composé d'un centre multi-métallique NiFedont la biosynthèse comporte plusieurs étapes, ce qui nécessite une machinerie multi-protéique spécifique dont le fonctionnement est encore mal connu.Au cours des dernières années, des chercheurs de l'Irig ont étudié en détails lesimpliquées dans ce mécanisme. Ces études leur ont permis de mettre auun système de production hétérologue de la CODH dans lequel lede la bactérie carboxydotrophe(capable d'utiliser le CO comme source de carbone et d'énergie) est exprimée dans la bactérieCe procédé permet de produire uneaussi stable et active qu'une CODH naturelle en une seule étape de purification. Les chercheurs sont allés plus loin en immobilisant cette CODH recombinante sur des nanotubes de carbone fonctionnalisés [collaboration avec le DCM-BEA de l'UGA Grenoble], ce qui leur a permis de développer un système bio-électro-catalytique stable pendant plusieurspour aboutir à l'inter-conversion de COen CO (), atteignant des densités de courant de 4,2 mA.cmpour la réduction du COet 1,5 mA.cmpour l'oxydation du CO.En comparaison avec les procédés électrochimiques de réduction du COexistants à base de catalyseurs moléculaires, ce procédé enzymatique atteint des performances similairesen apportant les avantages de fonctionner de façon réversible, en conditions douces et avec de très faibles surtensions. Ces résultats permettent d'envisager leur utilisation aussi bien pour la réduction du COque pour l'oxydation du CO, dans le cadre de procédés de purification de gaz de synthèse en vue de la production de divers produits chimiques ou carburants.Laest l'utilisation de catalyseurs naturels, comme des enzymes, dans une réaction de synthèseUneest une protéine dont la fonction est d'assister d'autres protéines dans leur maturation.Contaldo U, Guigliarelli B, Pérard J, Rinaldi C, Le Goff A and Cavazza CEfficient electrochemical CO/CO interconversion by an engineered carbon monoxide dehydrogenase on a gas-diffusion carbon nanotube-based bioelectrode. ACS Catalysis , 2021.