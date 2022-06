Un nouvel éclairage sur le chaos planétaire

En raison des perturbations gravitationnelles entre les planètes, les orbites de ces planètes se déforment avec le temps. Ces variations sont chaotiques, limitant les prédictions de leur mouvement à 60 millions d'années. © Y. Gominet / IMCCE (NASA textures)

Il y a plus de trente ans, grâce à des méthodes de calcul formel, Jacques Laskar montre que le mouvement des planètes dans le Système solaire est chaotique. Il met en évidence le rôle majeur de deux résonancesentre les mouvements de(lents changements d'de l'axe des orbites) planétaires. L'une fait intervenir les modes associés aux planètes Mercure, Vénus, Jupiter et l'autre est liée à laet à Mars.Une des premières conséquences est l'impossibilité de prédire le mouvement des planètes sur une durée de plus de 60 millions d'années (Ma), l'incertitude sur les trajectoires des orbites étant multipliée par 10 tous les 10 Ma. Ceci limite les possibilités de calculer les variations de l'insolation à lade la Terre résultant des variations de l', elles-mêmes dues aux perturbations des autres planètes. Ceci limite alors aussi la possibilité d'établir des échelles de temps géologiques basées sur la corrélation entre les séries sédimentaires qui témoignent des variations climatiques duet les calculs d'insolation de la. Sur des durées plus longues de l'ordre de l'âge du, les planètes peuvent même entrer en, entre elles ou avec le, avec, pour Mercure, unede collision avec le Soleil de l'ordre de 1 %.L'existence du chaos est maintenant bien acceptée mais son origine restait encore source de controverses. Pour mettre fin aux doutes, Federico Mogavero et Jacques Laskar, de l'IMCCE, ont utilisé ledeTRIP, développé depuis 1988 à l'IMCCE, pour conduire une étudedes résonances présentes dans le Système solaire. Ils retrouvent bien les résonances découvertes il y a trente ans par J. Laskar. En même temps, unmultidimensionnel complexe de nouvelles résonances, couplant les planètes internes, est révélé. Les chercheurs montrent que la prise en compte des résonances principales permet de rendre compte du temps de divergencedes orbites planétaires.The origin of chaos in the Solar System through computer algebra - Astronomy & Astrophysics.F. Mogavero and J. Laskar.- Frederico Mogavero - Post-doctorant à l'decéleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) / Observatoire de Paris- federico.mogavero at observatoiredeparis.psl.eu- Jacques Laskar -à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) /jacques.laskar at observatoiredeparis.psl.eu