Les origines de Titan et d'Encelade enfin dévoilées

Zone de formation des briques constitutives de Titan et d'Encelade dans la subnébuleuse de Saturne.

© Sarah E. Anderson

Une équipe internationale de chercheurs vient de déterminer l'origine des briques constitutives de Titan et d'Encelade, les lunes de Saturne les plus intéressantes d'un point de vue astrobiologique, et qui font actuellement l'objet de plusieurs projets d'robotique. Leur travail a permis d'apporter de nouvelles contraintes sur les conditions de formation des solides nécessaires à la construction de ces lunes.La composition des lunes de Saturne est déterminée par l'emplacement des lignes de(ou lignes des glaces) des divers composés volatils au sein de sa subnébuleuse -deet de poussières apparude laau terme de sa formation. En simulant l'évolutionde ce disque et ledes principales espèces chimiques en son sein, les scientifiques ont montré que les briques constitutives de Titan et d'Encelade se sont agglomérées entre la ligne dedeet celle correspondant à la cristallisation de l', sorte de glace composée de cages d'emprisonnant certains composés volatils.Les chercheurs ont également démontré que la subnébuleuse de Saturne avait bénéficié d'un approvisionnement constant en nouveaux solides pour former les lunes. En l'absence d'un tel approvisionnement, les solides seraient tombés sur Saturne avant qu'ils n'aient eu lede participer à la formation des lunes environnantes. L'emplacementde cette source de solides dans la subnébuleuse de Saturne était localisé plus loin que les orbites actuelles de Titan et d'Encelade.Ce résultat permet à l'équipe de chercheurs de suggérer que les briques constitutives de Titan et d'Encelade se sont agglomérées plus loin que leurs orbites actuelles autour de Saturne. L'étude démontre aussi l'intérêt d'envoyer une mission robotique dédiée à la mesure de la composition chimique et isotopique de ces lunes afin de mieux connaitre leurs conditions de formation.Formation conditions of Titan's and Enceladus's building blocks in Saturn's circumplanetary disk - The PlanetaryJournal,2, Numéro 2.Sarah E. Anderson, Olivier Mousis et Thomas Ronnet.