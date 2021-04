Un polymère universel pour stabiliser des microcapsules à coeur(s) aqueux

L'encapsulation est un procédé largement utilisé dans les industries pharmaceutique, agroalimentaire ou cosmétique pour cloisonner, protéger et/ou relarguer une molécule d'intérêt (parfum, arôme, médicament, détergent...). Pourtant, les molécules hydrophiles sont généralement plus difficiles à encapsuler que les actifs lipophiles et il existe très peu de techniques simples et efficaces pour générer des microcapsules remplies d'uneaqueuse.Largement disponible, économique et biocompatible, l'alcool polyvinylique (PVA) est unsoluble dans l'eau couramment utilisé pour l'de molécules lipophiles et la stabilisation d'émulsions "huile dans l'eau". Des chercheurs du laboratoire Complex assemblies of soft matter (COMPASS - CNRS/Solvay/de Pennsylvanie) aux Etatsont récemment mis auun nouveau procédé simple qui permet de préparer des capsules remplies d'eau stabilisées par un PVA aux propriétés particulières.Pour ce tour de, ils ont exploité le fait que, lorsque le PVA est partiellement hydrolysé, sa solubilité dans l'eau diminue quand la température augmente. Lorsque l'huile et la solution aqueuse de ce PVA singulier sont émulsionnées au-dessus d'une certaine température critique, une émulsion "eau dans huile" stabilisée par le PVA se forme aisément, tandis qu'à température ambiante, le même polymère stabilise des émulsions d'huile dans l'eau. Une re-dispersion de l'émulsion "eau dans huile" formée à haute température dans la phase aqueuse contenant le PVA permet ensuite de générer aisément des capsules multiples "eau dans huile dans eau". Lorsqu'on évapore l'huile, on génère également des microcapsules "eau dans eau". Les microcapsules peuvent être légèrement réticulées** pour augmenter leur stabilité à plus long terme.Ces résultats, publiés dans la revue, ouvrent de nombreuses perspectives deet d'encapsulation de molécules hydrophiles.Hydrophilic and Double Hydrophilic/Hydrophobic Microcapsules using a Single, Thermally Responsive, Self-Sorting Dispersant.Lérys Granado, Céline Burel, Rémi Giordanengo, Ahmed Alsayed, Denis Bendejacq et François Ganachaud, 23 mars 2021.- François Ganachaud -(Complex Assemblies of Soft Matter - COMPASS UMI3254, CNRS/Solvay/University of Pennsylvania)- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'parisien demoléculaire & Chargé de mission pour lade l'INC - inc.communication at.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargée scientifique pour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - Institut de chimie du CNRS - inc.communication at cnrs.fr