Dimanche 28 Juin 2026
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🧬 Sans Jupiter, pas de vie sur Terre ?

Publié par Adrien,
Source: Science Advances
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Une collaboration inattendue entre le Soleil et Jupiter pourrait expliquer l'apparition des éléments essentiels à la vie sur Terre. D'après une étude récente, les astéroïdes de la région intérieure du Système solaire ont apporté du phosphore et de l'azote à notre planète – mais ce transport n'aurait pas été possible sans l'influence de la plus grosse planète du voisinage.

Les scientifiques ont longtemps cherché à comprendre d'où viennent les composants chimiques de la vie sur Terre. Pour répondre à cette question, l'équipe de Rajdeep Dasgupta, planétologue à l'université Rice, a combiné des expériences en laboratoire et des simulations informatiques. Leur objectif: retracer le parcours du phosphore et de l'azote, deux éléments indispensables à la construction des acides aminés et de l'ADN.


Image Wikimedia

Leurs travaux ont montré que la Terre possède aujourd'hui un ratio phosphore/azote identique à celui des petits corps rocheux formés entre Jupiter et le Soleil, il y a environ 4,3 à 4,2 millions d'années. Ces planétésimaux de la deuxième génération ont probablement été capturés par la gravité terrestre lors de la formation de notre planète.

Jupiter a joué un rôle déterminant dans ce processus. La géante gazeuse s'est formée avant la Terre, et son immense influence gravitationnelle a bloqué la fuite des matériaux vers l'extérieur du Système solaire. Sans Jupiter, une grande partie du phosphore et de l'azote aurait été perdue dans l'espace lointain.

Grâce à la présence de Jupiter, les planétésimaux de la région intérieure ont conservé un ratio élevé de phosphore par rapport à l'azote. Ces blocs ont ensuite été projetés vers la Terre par des collisions ou des rencontres avec d'autres objets. C'est ainsi que notre planète a reçu les ingrédients essentiels à la vie.

Cette découverte soulève une question fondamentale pour la recherche de vie ailleurs dans l'Univers: des mondes habitables peuvent-ils se former sans une planète géante de type Jupiter pour retenir les éléments volatils ? L'équipe de Dasgupta a publié ses résultats dans le journal Science Advances.
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