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Image Wikimedia

Une collaboration inattendue entre le Soleil et Jupiter pourrait expliquer l'apparition des éléments essentiels à la vie sur Terre. D'après une étude récente, les astéroïdes de la région intérieure du Système solaire ont apporté duet de l'à notre– mais cen'aurait pas été possible sans l'influence de la plus grosse planète duLes scientifiques ont longtemps cherché à comprendre d'où viennent les composants chimiques de la vie sur Terre. Pour répondre à cette question, l'équipe de Rajdeep Dasgupta, planétologue à l'Rice, a combiné des expériences en laboratoire et des simulations informatiques. Leur objectif: retracer le parcours du phosphore et de l'azote, deux éléments indispensables à la construction des acides aminés et de l'ADN.Leurs travaux ont montré que la Terre possède aujourd'hui un ratio phosphore/azote identique à celui des petits corps rocheux formés entre Jupiter et le Soleil, il y a environ 4,3 à 4,2 millions d'années. Ces planétésimaux de la deuxième génération ont probablement été capturés par la gravité terrestre lors de la formation de notre planète.Jupiter a joué un rôle déterminant dans ce processus. La géante gazeuse s'est formée avant la Terre, et son immense influence gravitationnelle a bloqué la fuite des matériaux vers l'extérieur du. Sans Jupiter, une grande partie du phosphore et de l'azote aurait été perdue dans l'espace lointain.Grâce à la présence de Jupiter, les planétésimaux de la région intérieure ont conservé un ratio élevé de phosphore par rapport à l'azote. Ces blocs ont ensuite été projetés vers la Terre par des collisions ou des rencontres avec d'autres objets. C'est ainsi que notre planète a reçu les ingrédients essentiels à la vie.Cette découverte soulève une question fondamentale pour la recherche de vie ailleurs dans l': des mondes habitables peuvent-ils se former sans une planètede type Jupiter pour retenir les éléments volatils ? L'équipe de Dasgupta a publié ses résultats dans le journal