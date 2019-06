Le satellite Mimas, un chasse-neige pour les anneaux de Saturne

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant...)

Université de Franche-Comté (L'université de Franche-Comté est une université française, dont le siège est à Besançon. Le nombre moyen d'étudiants au fil des années est de 20 000,...)

chasse-neige (Un chasse-neige est un engin destiné au déneigement, c'est-à-dire à débarrasser la voirie de la neige pour la rendre praticable aux autres véhicules.)

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

fruit (En botanique, le fruit est l'organe végétal protégeant la graine. Caractéristique des Angiospermes, il succède à la fleur par transformation du pistil. La paroi de...)

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de...)



Il y a 10 millions d'années, le rapprochement des satellites de Saturne a provoqué l'ouverture de la division de Cassini. Dans 40 millions d'années, les satellites se seront suffisamment éloignés pour que celle-ci se referme. © Cassini (La mission Cassini-Huygens est une mission spatiale automatique réalisée en collaboration par le Jet Propulsion Laboratory (JPL), l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale...) Dante (DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) est une organisation à but non lucratif établie à Cambridge en Angleterre en 1993 et dont la mission est de...)

anneaux de Saturne (Les anneaux de Saturne sont les anneaux planétaires les plus importants du système solaire, situés autour de la géante gazeuse Saturne. Constitués d'innombrables...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la...)

division (La division est une loi de composition qui à deux nombres associe le produit du premier par l'inverse du second. Si un nombre est non nul, la fonction "division par ce nombre" est la réciproque de la fonction...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet...)

résonance (Lorsqu'on abandonne un système stable préalablement écarté de sa position d'équilibre, il y retourne, généralement à travers des oscillations propres. Celles-ci se produisent à la fréquence propre du...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la Marne et de la...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis,...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une...)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

largeur (La largeur d’un objet représente sa dimension perpendiculaire à sa longueur, soit la mesure la plus étroite de sa face. En géométrie...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

neige (La neige est une forme de précipitation, constituée de glace cristallisée et agglomérée en flocons pouvant être ramifiés...)

Lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 3 474 km. La distance moyenne séparant...)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. Pour un corps pur, c’est-à-dire pour une substance constituée de molécules toutes identiques, la fusion s'effectue à...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique,...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent : Quelle chaleur !)

résonance orbitale (Une résonance orbitale, en astronomie, a lieu lorsque deux objets orbitant autour d'un troisième ont des périodes de révolution dont le rapport est une fraction...)

océans (Océans stylisé Ωcéans est un documentaire français réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud dont le tournage a commencé...)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela couvre à la fois les mesures in...)

Deuxième plus grosse planète du système solaire par sa masse et sa taille, Saturne est surtout connue pour les anneaux qui l'entourent. Ceux-ci sont séparés par une large bande, la division de Cassini dont la formation restait méconnue. Des chercheurs du, de l'- PSL et de l'viennent de mettre en évidence que Mimas, un des satellites de Saturne, agissait comme unà distance poussant les particules deconstituant les anneaux. Ces résultats sont le, avec le soutien de l'International SpaceInstitute et du Cnes, de deux études publiées simultanément dansen Juin 2019.Lessont constitués de particules de glace qui tournent d'autant plus vite qu'elles sont proches de la. Lade Cassini est une large bande noire, située entre les deux anneaux les plus visibles de Saturne, dans laquelle lade particules est largement plus faible qu'à l'intérieur des anneaux. Les chercheurs soupçonnaient un lien entre Mimas, un des satellites de Saturne et cette bande. En effet, il existe un endroit au bordde la division où ces particules tournent précisément deux fois plus vite que Mimas. Cette configuration, appelée, a pour effet de repousser les blocs de glace pour créer un trou assez fin. Des scientifiques du CNRS, de l'Observatoire de- PSL et de l'de Franche-Comté viennent de montrer que Mimas aurait pu s'être rapproché de Saturne dans unrécent, faisant duune sorte de chasse-neige à distance qui aurait élargi le trou initial pour lui donner lade 4500 km qu'on lui connaît aujourd'hui. Si Mimas se dirigeait au contraire vers l'extérieur de l', les particules regagneraient leur place, comme si le chassereculait et arrêtait de pousser la neige, lui permettant de s'étaler à nouveau. A l'aide de simulations numériques, les chercheurs ont calculé que Mimas avait dû migrer vers l'intérieur sur 9000 km en quelques millions d'années pour ouvrir les 4500 km de large constituant actuellement la Division de Cassini.Naturellement, les satellites, à l'image de la, ont plutôt tendance à s'éloigner des planètes que de s'en rapprocher. Pour pouvoir migrer vers l'intérieur, ledoit pouvoir évacuer de l', notamment en s'échauffant, ce qui devrait entrainer lade ses glaces internes et la fragilisation de sa croûte externe. Or, l'état de lade Mimas, qui garde encore les stigmates d'impacts météoritiques relativement anciens, ne coïncide pas avec un tel scénario. Lahypothèse des chercheurs, qui reste à confirmer, est que la dissipation de las'est répartie entre Mimas et Encelade, un autre satellite de Saturne, par le biais d'uneet qu'elle aurait provoqué la création desinternes que laCassini a permis de détecter sous la surface de ces astres.Aujourd'hui, Mimas a recommencé sa migration vers l'extérieur. D'après les calculs des chercheurs, la division de Cassini devrait mettre environ 40 millions d'années à se refermer. Grace à ces découvertes, les chercheurs pourraient considérer la présence de divisions dans des anneaux d'exoplanètes comme des indices que ces exoplanètes pourraient avoir des satellites dotés d'océans.Kevin Baillié, Benoît Noyelles, Valéry Lainey, Sébastien Charnoz, Gabriel Tobie,en Juin 2019.Benoît Noyelles, Kevin Baillié, Sébastien Charnoz, Valéry Lainey, Gabriel Tobie,en Juin 2019.