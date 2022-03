Le supraconducteur UTe2 résiste au champ magnétique



Lase caractérise par l'absence de résistance électrique et par l'expulsion d'unexterne. Cette manifestation spectaculaire de lajusqu'aux échelles macroscopiques était bien interprétée grâce à lade la supraconductivitépour les métaux simples il y a plus de 60 ans. La découverte récente de nouvelles familles de supraconducteurs aux propriétés inattendues est venue défier cette compréhension.Les chercheurs de l'Irig étudient actuellement le composé UTe, un supraconducteur découvert en 2018 par des chercheurs de l'du Maryland (USA). Ceprésente des propriétés surprenantes. Il devient supraconducteur aux températures au-dessous de 1,6 K. Lemagnétique permettant de supprimer sa supraconductivité est, ce qui semble naturel pour un métal avec un structure cristalline orthorhombique comme UTe. Toutefois, les intensités de champ requises pour supprimer sa supraconductivité sont bien supérieures à celles nécessaires pour supprimer celle d'un supraconducteur classique. Ces résultats montrent que UTeest un supraconducteur rare, de type "triplet de", où les électrons se regroupent paren ayant leur spin orienté dans la même directionLe composé UTeprésente une autre propriété remarquable. Comme dans unsupraconducteur classique, lacritique d'apparition de la supraconductivité commence par diminuer sous l'effet du champ magnétique. Puis, étonnamment, le comportement s'inverse: le champ magnétique renforce l'état supraconducteur lorsqu'il dépasse le seuil de 15 T. La température critique continue de croitre jusqu'à des intensités de champ exceptionnellement intenses de 35 T, soit dix à cent fois plus élevées que pour lesconventionnels.Par ailleurs, considérant la découverte par les chercheurs américains d'une autre phase supraconductrice de UTeà des intensités de champ magnétique encore plus élevées, les chercheurs de l'Irig ont soumis UTeaux champs pulsés du Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses de Toulouse. Ils ont alors mis en évidence un nouvel état supraconducteur au-dessus de 45 T et qui se maintient au moins jusqu'à 60 T. Enfin, sous haute, les chercheurs ont également découvert des transitions entre différentes phases supraconductrices, à champ magnétique nul et sous champ.Jusqu'à présent, les scientifiques estimaient que la supraconductivité était affaiblie jusqu'à être supprimée par l'application de champs magnétiques. Les résultats décrits dans cette étude démontrent que cette propriété n'est pas. Les caractéristiques mises àpar les chercheurs de l'Irig montrent à quelUTeest un supraconducteur remarquable, avec un état "triplet de spin" extrêmement rare dans la nature et particulièrement intéressant en raison de sa nature topologique intrinsèque. Ses propriétés totalement inattendues sont la source d'une forteà poursuivre son. Leur interprétation constitue également un défi passionnant pour la théorie.Knebel. Field-reentrant superconductivity close to a metamagnetic transition in the heavy-fermion superconductor UTe Journal of the Physical Society of Japan , 2019.Knafo W, Nardone M, Valiska M, Zitouni A, Lapertot G, Aoki D, Knebel G and Braithwaite D. Comparison of two superconducting phases induced by a magnetic field in UTe Communications Physics , 2021.