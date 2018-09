Sur le même thême

Transmutation des déchets nucléaires: la Belgique lance le projet MYRRHA

La future installation MYRRHA à Mol, en Belgique © SCK-CEN

L'accélérateur de l'expérience Guinevere à Mol, en Belgique

Le conseil des ministres belge a donné son aval au lancement du projet MYRRHA et contribuera à hauteur de 558 millions d'euros à sa construction sur la période 2019-2038. Porté par le SCK-CEN, MYRRHA a pour objectif de construire à Mol, en Belgique, un nouveaudedestiné notamment à démontrer la faisabilité du concept de réacteur(ou réacteur "ADS" pour) et à étudier la faisabilité de lade certains déchets nucléaires de très hauteet de longue durée deEn conception depuis une vingtaine d'années, MYRRHA () a pour objectif de construire un réacteur de recherche extrêmement innovant. Composé d'un cœur sous-critique de 100 MWrefroidi par(Plomb Bismuth), ce réacteur de type ADS a la particularité d'être sous-critique. La réaction enn'est pas auto-entrentenue, et le réacteur doit donc être piloté par un accélérateur de protons qui permet, paravec une cible de spallation, de fournir les neutrons nécessaires pour maintenir les réactions de fissions et donc ladu système. MYRRHA sera ainsi le premier démonstrateur mondial à puissance significative d?un tel concept de réacteur piloté par unL'a toujours été un partenaire privilégié du SCK-CENau long de l'évolution de ced'internationale, à la fois sur les aspects réacteur et accélérateur. Depuis 15 ans, plusieurs laboratoires de l'ont ainsi mis en place des programmes de recherche et de prototypage pour la conception et le développement des différentes parties de l'accélérateur linéaire supraconducteur de MYRRHA, qui doit fournir un faisceau de protons d'une très grande puissance (2,4 MW à 600 MeV) avec un niveau dehors du commun afin de ne pas dégrader les structures et le fonctionnement du réacteur. Côté réacteur, les équipes de recherche de l'IN2P3 se sont également beaucoup investies pour comprendre les phénomènes physiques en jeu lors du pilotage d'un cœur sous-critique par un faisceau de particules, en mettant en œuvre notamment l'expérience Guinevere à Mol, destinée à proposer des méthodologies nouvelles de mesure du niveau de la sous-criticité en ligne,essentiel au pilotage et à la sûreté du système.Une fois mis en service, MYRRHA devrait fournir à l', dans une vingtaine d'années, un nouveau réacteur d'à spectre rapide, permettant à la fois d'étudier la transmutationdes déchets nucléaires de typemineur, et plus largement de mener des activités de recherche sur les, sur la, ainsi que de produire des radio-isotopes pour la(diagnostic et thérapies). Ces deux dernières applications devraient d'ailleurs être opérationnelles dès 2026, date prévue pour l'achèvement de la première partie de l'accélérateur de MYRRHA (jusqu'à 100 MeV), dont la conception est très largement ledes équipes de l'IN2P3.Liste des laboratoires IN2P3 impliqués:- Institut ded'Orsay (IPNO, CNRS/Université Paris-Sud) ;- Laboratoire de physique subatomique et de(LPSC, CNRS/Université Grenoble Alpes/Grenoble INP) ;- Institut pluridisciplinaire(IPHC, CNRS/Université de Strasbourg) ;- Laboratoire de l?accélérateur linéaire (LAL, CNRS/Université Paris-Sud) ;- Laboratoire de physique corpusculaire de Caen (LPCC, CNRS/Université Caen Normandie/Ensicaen).