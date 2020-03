L'utilisation d'objets moléculaires magnétiques en spintronique



© A. Boudalis

Des chercheurs de l'Institut de chimie de Strasbourg (CNRS / Université de Strasbourg) et du Laboratoire Jean Perrin (CNRS / Sorbonne Université) ont réussi à contrôler le spin d'une molécule magnétique avec des champs électriques pulsés. Ceci ouvre une possibilité pour l'utilisation en spintronique d'objets magnétiques moléculaires dont la fabrication est simple, peu coûteuse, que l'on peut déposer enpour élaborer des dispositifs et qui combinent propriétés magnétiques et propriétés optiques. Ces travaux sont publiés dans la revue, dont ils font la couverture.Dans les applications de la spintronique, ledes nano-objets magnétiques par des champs magnétiques est comparable à l'utilisation d'une presse; l'est forte et de longue portée, mais elle a du mal à isoler un seul, qui est forcément denanométriques. Il est également difficile de réaliser un contrôle dans descourts tels qu'exigés par les applications technologiques. Une alternative, vivement explorée ces dernières années, est le contrôle par des champs électriques. L'interaction avec des nano-objets ressemble alors à celle d'un: bien localisée et de courte portée, elle est aussi capable d'être modulée très rapidement. Par contre, elle est très faible dans la majorité des cas: les objets magnétiques ne sont généralement pas très sensibles aux champs électriques, ce qui rend leur contrôle électrique très difficile.Mais ceci n'est pas toujours le cas, il semble possible aujourd'hui de remplacer ces sortes de "presses hydrauliques" par des "scalpels", grâce à un couplage "magnétoélectrique": on peut alors contrôler l'aimantation de certainspar des champs électriques, et inversement, laélectrique par des champs magnétiques.Des chercheurs de l'dede Strasbourg (CNRS /de Strasbourg) et du Laboratoire(CNRS /Université) avaient montré qu'unemagnétique trimétallique, un "de", se comportant comme un doublet de spin, présente un couplage magnétoélectrique, et peut ressentir des champs électriques statiques. Aujourd'hui, ces mêmes chercheurs ont réussi à utiliser des impulsions électriques pour contrôler l'aimantation de cette molécule magnétoélectrique de manière. Ce contrôle temporel est important pour l'utilisation de telles molécules dans des applications spintroniques telles que le calcul quantique à base de spin et d'intrication quantique. De plus, ils ont identifié des facteurs qui peuvent déterminer l'intensité de ce couplage magnétoélectrique dans des complexes métalliques, permettant la découverte d'autres molécules magnétoélectriques, des propriétés ameliorées et mieux adaptées pour des applications spintroniques.Jérôme Robert, Nathalie Parizel, Philippe Turek, Athanassios K. BoudalisPolyanisotropic Magnetoelectric Coupling in an Electrically Controlled Molecular Spin, 19765 - Décembre 2019.