Vers des composants multifonctionnels et programmables pour les ondes térahertz

Une métasurface à codage spatial pour le contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de...) optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...) onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible...)

© Q.-W. Lin et al.

Situées entre les micro-ondes et les infrarouges, les ondes térahertz présentent des propriétés qui pourraient révolutionner des domaines comme les télécommunications. Ces ondes nécessitent cependant des composants adaptés, idéalement capables de remplir plusieurs fonctions selon les besoins. Des scientifiques ont réalisé plusieurs avancées vers la réalisation de dispositifsoptiquement reconfigurables pour modifier lade fonctionnement, laou la direction detérahertz.Les ondes térahertz (THz) vont jouer un rôle essentiel dans lesdéveloppements des, comme la 6G, ainsi que pour la spectroscopie et l'. Si de nombreux composants compatibles avec les domaines micro-ondes et optiques sont disponibles, ils ne sont pas adaptés aux ondes THz à cause de différents phénomènes physiques. Par exemple, laemployée dans lesoptiques absorbe les ondes THz au lieu de les transporter. Il faut donc concevoir toute une gamme de dispositifs THz et, pour des raisons de coût et d'espace, disposer de composants multifonctionnels, c'est-à-dire capables de remplir plusieurs fonctions selon les besoins: polariseur,, résonateur... Dans une série de travaux menés avec des collègues de l'franco-allemand de Saint-Louis (ISL) et de l'municipale de(Chine), des chercheurs et chercheuses de l'institut deXLIM ( XLIM , CNRS/Univ. Limoges) ont développé des surfaces intelligentes programmables fonctionnant comme des dispositifs THz multifonctionnels. Ils ont obtenu un système capable de filtrer et de polariser les ondes THz, ainsi qu'unequi les réfléchit, de manière contrôlée, à différents angles.Ces travaux ont fait la couverture de la revueet ont aussi été publiés dans. Ils reposent sur l'utilisation deà changement de(PCM), qui, àambiante, présentent une structure amorphe, sont quasiment transparents et se comportent en isolants électriques. Mais lorsqu'ils sont chauffés au-delà d'une certaine température, toutes ces propriétés s'inversent: ils deviennent cristallins, opaques, voire réfléchissants, et conduisent l'comme un. Cette commutation des propriétés peut également se faire par un stimulus optique ou électrique. Le système est parfaitement stable et n'a pasd'pour rester dans son état après chaque transition. Le processus de changement de phase est réversible, comme dans des applications similaires pour desréinscriptibles dont l'information inscrite est basée sur le passage d'un état à l'autre des matériaux, grâce à l'action d'un. Les scientifiques ont utilisé dans leurs travaux des matériaux à changement de phase tels que le tellurure de(GeTe) et le germanium-antimoine-tellure (GST), avec et sans ajout de structures résonantes métalliques. Ces dispositifs doivent encore être transformés en de véritables composants, notamment en étudiant leuret leur durée de, mais ils ouvrent la voie à une manipulation multifonctionnelle des ondes THz.Maxime Pinaud, Georges Humbert, Sebastian Engelbrecht, Lionel Merlat, Bernd M. Fischer and Aurelian Crunteanu., 8(11) 3272-3281, 2021.Article disponible sur la base d'archives ouvertes arXiv Quan-Wei Lin, Hang Wong, Laure Huitema, and Aurelian Crunteanu.. 2021, 2101699.- Aurelian Crunteanu - Directeur de rechercheà l'institut de recherche XLIM (XLIM, CNRS/Univ. Limoges) - aurelian.crunteanu at xlim.fr- Georges Humbert - Chargé de recherche CNRS à l'institut de recherche XLIM (XLIM, CNRS/Univ. Limoges) - georges.humbert at xlim.frINSIS - insis.communication at cnrs.fr