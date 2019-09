VISTA offre une nouvelle vue du Grand Nuage de Magellan

Le télescope VISTA de l'ESO révèle une remarquable nouvelle vue du Grand Nuage de Magellan, l'un de nos plus proches voisins galactiques. VISTA a observé cette galaxie, son frère Le Petit Nuage de Magellan ainsi que leur environnement, avec une précision inégalée. Ceoffre aux astronomes la possibilité de disposer d'un vasted'étoiles, et donc de nouvelles opportunités d'étudier l'évolution, lagalactique, les étoiles variables.Le Grandde Magellan, ou LMC, est l'un de nos plus proches voisins galactiques. Sa distance à laavoisine les 163 000 annéesseulement. Lui et son frère, le Petit Nuage de Magellan, figurent parmi les galaxies nainesles plus proches de la. Le LMC est également le siège de divers conglomérats stellaires et constitue, pour les astronomes, un laboratoire d'étudedes processus qui façonnent les galaxies.LeVISTA de l'ESO observe ces deux galaxies depuis une dizaine années. L'image publiée ceest lede l'un des nombreux sondages effectués par les astronomes au moyen de ce télescope. L'objectif principal du Sondage des Nuages de Magellan par VISTA (VMC) était de cartographier l'histoire de la formation stellaire au sein des Petit et Grand Nuages de Magellan ainsi que leurs structures tridimensionnelles.VISTA a été essentiel pour réaliser cette image: le fait qu'il observe ledans le prochelui a permis de percer les nuages de poussière qui obscurcissent diverses régions galactiques. Ces nuages bloquent la majorité des longueurs d'visibles mais sont transparents vis à vis des longueurs d'onde plus étendues que VISTA est destiné à observer. En conséquence, un plus grandd'étoiles individuelles peuplant le centre de laapparaissent nettement sur le cliché. Les astronomes ont étudié quelques 10 millions d'étoiles individuelles au sein du Grand Nuage de Magellan, puis déterminé leurs âges au moyen de modèles stellaires performants. Il est ainsi apparu que les étoiles les plus jeunes dessinent de multiples bras spiraux au sein de cetteDes millénaires durant, les Nuages de Magellan ont fasciné les peuples de l'hémisphère, tandis qu'ils demeuraient largement méconnus des Européens jusqu'à l'époque de leur découverte. Leur appellation actuelle évoque la dénomination d'un célèbre explorateur, Ferdinand Magellan qui, voici 500 ans, effectua lepremier tour du. Les documents que l'expédition rapporta enouvrirent aux européens un tout nouveaud'. Cet esprit, cede la découverte, animent aujourd'hui encore les astronomes du monde entier - en particulier les membres de l'équipe du sondage VMC dont lesont conduit à cette magnifique image du LMC.