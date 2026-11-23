Ein Team der US-amerikanischen Universitäten Rochester und Cornell hat einen handelsüblichen 3D-Drucker so umgebaut, dass er Gegenstände mit lebenden Bakterien herstellen kann. Die umgebaute Maschine kostet etwa 450 US-Dollar, während manche Spezialgeräte mehr als 100.000 Dollar kosten.

Die meisten 3D-Drucker stellen Gegenstände aus Kunststoff her. Doch Forschende hatten eine ungewöhnliche Idee: Sie wollten den Kunststoff durch eine bakterienhaltige Mischung ersetzen und die Bakterien nach dem Druck am Leben erhalten.

Eine 99,55 Prozent günstigere Bastellösung, die funktioniert

Das Team unter der Leitung der Biologin Anne S. Meyer verwendete einen Creality Ender 3. Dieser Drucker trägt normalerweise geschmolzenen Kunststoff Schicht für Schicht auf. Die Forschenden ersetzten den Druckkopf durch eine motorisierte Spritze mit einer Mischung aus Bakterien und Alginat.

Alginat ist ein Stoff, der unter anderem aus Braunalgen gewonnen wird und bei Kontakt mit Calciumionen ein Gel bilden kann. Die Bakterien bleiben in diesem Gel eingeschlossen, können aber weiterhin Stoffe mit ihrer Umgebung austauschen.

Stützbäder auf Gelatinebasis ermöglichen den Druck und die Entnahme komplexer freitragender Strukturen.

Mit der Spritze lässt sich die Mischung präzise auftragen. Außerdem kann sie leicht zurückgezogen werden, wenn sich die Nadel zwischen zwei Druckbereichen bewegt. So wird verhindert, dass die Mischung zwischen den einzelnen Aufträgen weiter herausläuft.

Es blieb ein Problem: Anders als Kunststoff ist das frisch aufgetragene Gel zu weich, um das Gewicht der nächsten Schichten sofort zu tragen. Damit das Objekt nicht in sich zusammensackt, drucken die Forschenden direkt in einem Bad aus feinen Gelpartikeln.

Dieses Bad hält die gedruckten Teile an Ort und Stelle, während sie fest werden. So konnten die Forschenden mehr als 100 Schichten übereinander drucken – bei ihren früheren selbstgebauten Geräten waren es weniger als 20. Außerdem erreichten sie Details mit einer Größe von nur 0,26 Millimetern.

Mit dieser Technik lassen sich hohle Objekte und solche mit Kanälen herstellen. Diese Öffnungen können die Versorgung der Bakterien mit Nährstoffen und den Abtransport der von ihnen produzierten Stoffe erleichtern.

Das Team entwickelte zwei Arten von Stützbädern. Das erste erleichtert die Entnahme der gedruckten Objekte. Das zweite ermöglicht ihre Aufbewahrung in einer Kultur: Bei ausreichender Nährstoffzufuhr überlebten Bakterien mindestens 28 Tage.