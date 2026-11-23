Estrutura autoportante em treliça quadrada, impressa em 3D, composta de hidrogel de alginato com bactérias E. coli.

Uma equipe das universidades americanas de Rochester e Cornell adaptou uma impressora 3D comercial para fabricar objetos com bactérias vivas. A máquina resultante custa cerca de 450 dólares americanos, enquanto alguns aparelhos especializados custam mais de 100 mil dólares.

A maioria das impressoras 3D fabrica objetos de plástico. Mas pesquisadores tiveram uma ideia bastante incomum: substituir esse plástico por uma preparação com bactérias e mantê-las vivas após a impressão.

Uma adaptação 99,55% mais barata — e que funciona

A equipe, liderada pela bióloga Anne S. Meyer, começou com uma Creality Ender 3. Essa impressora normalmente deposita plástico derretido, camada por camada. Os pesquisadores substituíram o cabeçote de impressão por uma seringa motorizada com uma mistura de bactérias e alginato.

O alginato é uma substância extraída, entre outras fontes, de algas marrons, capaz de formar um gel em contato com íons de cálcio. As bactérias ficam presas nesse gel, mas ainda podem trocar substâncias com o ambiente.

Banhos de suporte à base de gelatina permitem imprimir e extrair estruturas autoportantes complexas.

A seringa permite depositar essa mistura com precisão e também aspirá-la levemente quando a agulha se desloca entre duas áreas de impressão. Isso impede que a mistura continue escorrendo entre um depósito e outro.

Ainda havia um problema: ao contrário do plástico, o gel recém-depositado é mole demais para sustentar imediatamente o peso das camadas seguintes. Para evitar que o objeto desmoronasse, os pesquisadores imprimiram diretamente dentro de um banho composto por partículas finas de gel.

Esse banho mantém os elementos impressos no lugar enquanto se solidificam. Assim, os pesquisadores conseguiram sobrepor mais de 100 camadas, contra menos de 20 nas máquinas artesanais anteriores. Também obtiveram detalhes de apenas 0,26 milímetro.

Essa técnica permite fabricar objetos ocos ou atravessados por canais. Essas aberturas podem facilitar a chegada dos nutrientes necessários às bactérias e a remoção das substâncias que elas produzem.

A equipe desenvolveu dois tipos de banhos de suporte. O primeiro facilita a extração dos objetos impressos. O segundo permite mantê-los em cultura: com o fornecimento de nutrientes, as bactérias sobreviveram por pelo menos 28 dias.