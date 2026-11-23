Ein 167 Jahre altes mathematisches Rätsel könnte dank künstlicher Intelligenz endlich gelöst worden sein. Am 20. November 2026 gab Levent Alpöge, ein bei Anthropic tätiger Mathematiker, bekannt, die Riemannsche Vermutung mit Unterstützung von Claude bewiesen zu haben. Schon am folgenden Tag bestätigten Fachleute für mathematische Beweissoftware die formale Gültigkeit seines Beweises. Fiktives Illustrationsbild Die Leistung umfasst rund 17 Millionen Codezeilen, verteilt auf 175.187 Dateien. Das ist eine enorme Arbeitsmenge: Kein Mensch könnte vernünftigerweise jeden Schritt von Hand überprüfen, geschweige denn den Beweis selbst aufstellen.

Ein Rätsel aus dem Jahr 1859 Die Riemannsche Vermutung betrifft Primzahlen – natürliche Zahlen, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind, etwa 2, 3, 5 oder 7. Ihre Verteilung wirkt unregelmäßig: Manche liegen dicht beieinander, andere sind durch große Abstände getrennt. 1859 formulierte der deutsche Mathematiker Bernhard Riemann eine Eigenschaft einer mathematischen Funktion, der sogenannten Zetafunktion, die eng mit dieser Verteilung zusammenhängt. Genauer besagt seine Vermutung, dass bestimmte Nullstellen dieser Funktion alle auf derselben Geraden in der komplexen Zahlenebene liegen. Dieses Ergebnis würde helfen, die Abweichungen zwischen der tatsächlichen Anzahl der Primzahlen und den Schätzungen von Mathematikern besser zu verstehen. Trotz unzähliger Forschungsarbeiten war bisher kein vollständiger Beweis anerkannt worden. Die Vermutung gehört zu den sieben Millennium-Problemen, die das Clay Mathematics Institute im Jahr 2000 ausgewählt hat. Für ihre Lösung ist ein Preisgeld von einer Million Dollar ausgelobt.

Claude wirkt an einem außergewöhnlichen Beweis mit Levent Alpöge zufolge arbeitete er etwa sechs Wochen lang mit Claude an seiner Lösung. In seinem Bericht beschreibt er die Zusammenarbeit so: Er lenkte die Suche auf bestimmte Ansätze, während die KI mathematische Argumente vorschlug und ausarbeitete. Im Verlauf der Arbeit soll Claude eine immer größere Rolle übernommen haben. Alpöge räumt sogar ein, dass die KI ihn in den letzten Forschungsphasen deutlich übertroffen habe. Anstatt sofort einen herkömmlichen Beweis zu veröffentlichen, stellte der Forscher seine Arbeit in der Sprache Lean bereit. Mit dieser Software lassen sich mathematische Argumente so formulieren, dass ein Computer sie streng überprüfen kann. Das unterscheidet sich von einer einfachen Antwort, die eine KI erzeugt. Claude kann sich irren, wie jedes Sprachmodell. Lean überprüft jedoch, ob jeder Schluss den logischen Regeln und anerkannten mathematischen Ergebnissen entspricht.

Mehrere unabhängige Programme prüfen den Beweis Am 21. November veröffentlichten die Lean- und Mathlib-Community eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Gültigkeit des Beweises der Riemannschen Vermutung bestätigten. Die Prüfprogramme bestätigten unter anderem, dass sich alle 175.187 Dateien kompilieren ließen, die bewiesene Aussage tatsächlich der ursprünglichen Vermutung entsprach und der Beweis nicht auf zusätzlichen, unbewiesenen Annahmen beruhte. Außerdem prüften mehrere unabhängige Programme die Argumentation. Sie wurden mit unterschiedlichen Methoden entwickelt. Diese Vorsichtsmaßnahme verringert das Risiko, dass ein Fehler in einer einzelnen Software zur Anerkennung eines falschen Beweises führt. Der Mathematiker Michael Rubinstein von der University of Waterloo wiederholte diese Prüfungen. Bei seinen unabhängigen Kontrollen fand er keine Fehler. Der vorgeschlagene Beweis erstreckt sich außerdem auf eine verallgemeinerte Version der Vermutung, die weitere mathematische Funktionen betrifft. Die endgültige institutionelle Anerkennung ist jedoch von der computergestützten Validierung zu unterscheiden. Das Clay Mathematics Institute verlangt unter anderem eine zulässige Veröffentlichung, eine Wartezeit von mindestens zwei Jahren und die allgemeine Anerkennung durch die mathematische Gemeinschaft, bevor es über die Vergabe des Preises entscheidet.