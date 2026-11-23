Estructura autoportante de celosía cuadrada, impresa en 3D, compuesta por hidrogel de alginato con bacterias E. coli.

Un equipo de las universidades estadounidenses de Rochester y Cornell modificó una impresora 3D comercial para fabricar objetos que contienen bacterias vivas. La máquina resultante cuesta unos 450 dólares estadounidenses, mientras que algunos dispositivos especializados cuestan más de 100 000 dólares.

La mayoría de las impresoras 3D fabrican objetos de plástico. Pero unos investigadores tuvieron una idea bastante inusual: sustituir ese plástico por una preparación que contiene bacterias y mantenerlas vivas después de la impresión.

Una modificación casera un 99,55 % más barata, y funciona

El equipo, dirigido por la bióloga Anne S. Meyer, partió de una Creality Ender 3. Esta impresora deposita normalmente plástico fundido, capa tras capa. Los investigadores sustituyeron el cabezal de impresión por una jeringa motorizada que contenía una mezcla de bacterias y alginato.

El alginato es una sustancia que se extrae, entre otras fuentes, de las algas pardas y que puede formar un gel al entrar en contacto con iones de calcio. Las bacterias quedan atrapadas en ese gel, pero pueden intercambiar sustancias con su entorno.

Los baños de soporte a base de gelatina permiten imprimir y extraer estructuras autoportantes complejas.

La jeringa permite depositar la mezcla con precisión y también aspirarla ligeramente cuando la aguja se desplaza entre dos zonas de impresión. Así se evita que la mezcla siga saliendo entre una deposición y otra.

Quedaba un problema: a diferencia del plástico, el gel recién depositado es demasiado blando para soportar de inmediato el peso de las capas siguientes. Para evitar que el objeto se deformara, los investigadores imprimieron directamente dentro de un baño compuesto por finas partículas de gel.

Este baño mantiene las partes impresas en su sitio mientras se solidifican. Así, los investigadores lograron superponer más de 100 capas, frente a menos de 20 con sus máquinas artesanales anteriores. También consiguieron imprimir detalles de apenas 0,26 milímetros.

Esta técnica permite fabricar objetos huecos o atravesados por canales. Estas aberturas pueden facilitar la llegada de los nutrientes que necesitan las bacterias y la eliminación de las sustancias que producen.

El equipo desarrolló dos tipos de baños de soporte. El primero facilita la extracción de los objetos impresos. El segundo permite mantenerlos en cultivo: con un aporte de nutrientes, las bacterias sobrevivieron al menos 28 días.