Une équipe des universités américaines de Rochester et Cornell a transformé une imprimante 3D du commerce pour fabriquer des objets contenant des bactéries vivantes. La machine obtenue revient à environ 450 dollars américains, alors que certains appareils spécialisés coûtent plus de 100 000 dollars.

La plupart des imprimantes 3D fabriquent des objets en plastique. Mais des chercheurs ont eu une idée plutôt inhabituelle : remplacer ce plastique par une préparation contenant des bactéries et maintenir celles-ci en vie après l'impression.

Un bricolage 99,55 % moins cher, et ça fonctionne

L'équipe, dirigée par la biologiste Anne S. Meyer, est partie d'une Creality Ender 3. Cette imprimante dépose normalement du plastique fondu, couche après couche. Les chercheurs ont remplacé sa tête d'impression par une seringue motorisée contenant un mélange de bactéries et d'alginate.

L'alginate est une substance notamment extraite d'algues brunes, capable de former un gel au contact d'ions calcium. Les bactéries restent emprisonnées dans ce gel tout en pouvant échanger des substances avec leur environnement.

Les bains de support à base de gélatine permettent l'impression et l'extraction de structures autoportantes complexes.

La seringue permet de déposer ce mélange avec précision, mais aussi de l'aspirer légèrement lorsque l'aiguille se déplace entre deux zones d'impression. Cela évite que le mélange continue de s'écouler entre deux dépôts.

Restait un problème : contrairement au plastique, le gel fraîchement déposé est trop mou pour supporter immédiatement le poids des couches suivantes. Pour éviter que l'objet ne s'affaisse, les chercheurs impriment directement à l'intérieur d'un bain composé de fines particules de gel.

Ce bain maintient les éléments imprimés en place pendant leur solidification. Les chercheurs ont ainsi réussi à superposer plus de 100 couches, contre moins de 20 pour leurs précédentes machines artisanales. Ils ont également obtenu des détails mesurant seulement 0,26 millimètre.

Cette technique permet de fabriquer des objets creux ou traversés par des canaux. Ces ouvertures peuvent faciliter l'arrivée des nutriments nécessaires aux bactéries et l'évacuation des substances qu'elles produisent.

L'équipe a mis au point deux types de bains de soutien. Le premier facilite l'extraction des objets imprimés. Le second permet de les conserver en culture : avec un apport de nutriments, des bactéries ont survécu pendant au moins 28 jours.