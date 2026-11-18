Anzeichen im Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit könnten lange vor den ersten Vergesslichkeiten sichtbar sein.

Die Alzheimer-Krankheit kann sich über Jahre hinweg langsam entwickeln, bevor sie das Gedächtnis und den Alltag beeinträchtigt. Wenn besonders gefährdete Personen früh genug erkannt werden, könnte man ihren Krankheitsverlauf besser verfolgen. Doch eine Person, die heute ihre Gedächtnistests erfolgreich absolviert, kann bereits unsichtbare Veränderungen aufweisen.

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Forschende aus Stanford untersuchten einen anderen Ansatz: Sie beobachteten, wie verschiedene Regionen des Gehirns zusammenarbeiten, wenn eine Person nichts Besonderes tut. Dafür nutzten sie ein bildgebendes Verfahren, das die Veränderungen der Gehirnaktivität während des Ruhezustands misst.

Zunächst verglichen sie zwei Gruppen von Personen im Alter von 75 Jahren oder älter. Einige hatten die Alzheimer-Krankheit. Andere verfügten für ihr Alter über ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis, vergleichbar mit dem von deutlich jüngeren Menschen. Ihr Gehirn wies Unterschiede darin auf, wie seine Regionen miteinander kommunizierten.

Auf Grundlage dieser Unterschiede entwickelte das Team einen Wert. Er ordnet die Gehirnaktivität einer Person zwischen zwei Profilen ein: dem Profil, das mit der Krankheit verbunden ist, und dem Profil von Menschen, deren Gedächtnis dem Alterungsprozess besonders gut widersteht.

Nun galt es herauszufinden, ob diese Messung vorhersagen konnte, was später geschehen würde. Die Forschenden wandten sie bei mehr als 1.300 Erwachsenen im Alter von 55 bis 70 Jahren an, die zu Beginn keine erkennbare kognitive Beeinträchtigung aufwiesen. Anschließend beobachteten sie die Teilnehmenden über mehrere Jahre hinweg.

Die Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang: Bei Personen, deren Aktivität stärker der von Erkrankten ähnelte, kam es im Durchschnitt zu einem schnellen Abbau. Dies war bei denjenigen nicht der Fall, deren anfängliches Profil eher dem von Menschen mit erhaltenem Gedächtnis entsprach.

Bei einigen Teilnehmenden dauerte die Nachbeobachtung bis zu zwölf Jahre, in der Regel jedoch fünf bis sechs Jahre.

Das Team möchte nun prüfen, ob Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsübungen diese Aktivitätsprofile verändern können. Eine Studie soll den Wert vor und nach diesem Training vergleichen. Bisher konnte niemand nachweisen, dass eine solche Veränderung das Auftreten der Krankheit verhindern würde.