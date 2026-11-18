Des signes liés à la maladie d'Alzheimer pourraient être visibles bien avant les premiers oublis.

La maladie d'Alzheimer peut se développer lentement, pendant des années, avant de perturber la mémoire et la vie quotidienne. Repérer les personnes les plus exposées suffisamment tôt permettrait de mieux suivre leur évolution. Mais une personne qui réussit aujourd'hui ses tests de mémoire peut déjà présenter des changements invisibles.

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Des chercheurs de Stanford ont étudié une autre piste : observer comment différentes régions du cerveau travaillent ensemble lorsqu'une personne ne fait rien de particulier. Pour cela, ils ont utilisé une technique d'imagerie qui mesure les variations d'activité du cerveau pendant le repos.

Ils ont d'abord comparé deux groupes de personnes âgées de 75 ans ou plus. Certaines avaient la maladie d'Alzheimer. D'autres conservaient une mémoire exceptionnellement bonne pour leur âge, comparable à celle de personnes bien plus jeunes. Leur cerveau présentait des différences dans la manière dont ses régions communiquaient.

À partir de ces différences, l'équipe a construit un score. Il situe l'activité cérébrale d'une personne entre deux profils : celui associé à la maladie et celui des personnes dont la mémoire résiste particulièrement bien au vieillissement.

Restait à savoir si cette mesure pouvait annoncer ce qui se passerait plus tard. Les chercheurs l'ont appliquée à plus de 1 300 adultes âgés de 55 à 70 ans, sans difficulté cognitive apparente au départ. Ils ont ensuite fait un suivi sur plusieurs années.

Les résultats montrent une association : les personnes dont l'activité ressemblait davantage à celle des malades connaissaient, en moyenne, un déclin rapide. Ce qui n'était pas le cas de celles dont le profil initial se rapprochait des personnes à mémoire préservée.

Le suivi atteignait douze ans pour certains participants, mais durait généralement cinq à six ans.

L'équipe veut maintenant vérifier si des exercices de mémoire et d'attention peuvent modifier ces profils d'activité. Une étude est prévue pour comparer le score avant et après cet entraînement. Pour l'instant, personne n'a démontré qu'une telle modification empêcherait l'apparition de la maladie.