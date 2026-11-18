Sinais relacionados à doença de Alzheimer podem ser visíveis muito antes dos primeiros esquecimentos.

A doença de Alzheimer pode se desenvolver lentamente, durante anos, antes de afetar a memória e a vida cotidiana. Identificar suficientemente cedo as pessoas mais expostas permitiria acompanhar melhor sua evolução. Mas uma pessoa que hoje se sai bem nos testes de memória já pode apresentar mudanças invisíveis.

Imagem ilustrativa Pixabay

Pesquisadores de Stanford estudaram outra possibilidade: observar como diferentes regiões do cérebro trabalham juntas quando uma pessoa não está fazendo nada em particular. Para isso, utilizaram uma técnica de imagem que mede as variações da atividade cerebral durante o repouso.

Primeiro, compararam dois grupos de pessoas com 75 anos ou mais. Algumas tinham a doença de Alzheimer. Outras mantinham uma memória excepcionalmente boa para sua idade, comparável à de pessoas muito mais jovens. Seus cérebros apresentavam diferenças na maneira como suas regiões se comunicavam.

Com base nessas diferenças, a equipe criou uma pontuação. Ela situa a atividade cerebral de uma pessoa entre dois perfis: o associado à doença e o das pessoas cuja memória resiste particularmente bem ao envelhecimento.

Faltava saber se essa medida poderia indicar o que aconteceria mais tarde. Os pesquisadores aplicaram-na a mais de 1.300 adultos com idades entre 55 e 70 anos, sem dificuldade cognitiva aparente no início. Em seguida, realizaram um acompanhamento durante vários anos.

Os resultados mostram uma associação: em média, as pessoas cuja atividade se assemelhava mais à dos pacientes apresentavam um declínio mais rápido. Isso não acontecia com aquelas cujo perfil inicial se aproximava do das pessoas com memória preservada.

O acompanhamento chegou a doze anos para alguns participantes, mas geralmente durou de cinco a seis anos.

A equipe agora quer verificar se exercícios de memória e atenção podem modificar esses perfis de atividade. Está previsto um estudo para comparar a pontuação antes e depois desse treinamento. Por enquanto, ninguém demonstrou que tal modificação impediria o surgimento da doença.