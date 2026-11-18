Los signos relacionados con la enfermedad de Alzheimer podrían ser visibles mucho antes de los primeros olvidos.

La enfermedad de Alzheimer puede desarrollarse lentamente durante años antes de alterar la memoria y la vida cotidiana. Detectar suficientemente pronto a las personas más expuestas permitiría seguir mejor su evolución. Sin embargo, una persona que hoy supera sus pruebas de memoria puede presentar ya cambios invisibles.

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Unos investigadores de Stanford estudiaron otra posibilidad: observar cómo trabajan juntas diferentes regiones del cerebro cuando una persona no hace nada en particular. Para ello, utilizaron una técnica de imagen que mide las variaciones de la actividad cerebral durante el reposo.

Primero compararon dos grupos de personas mayores de 75 años. Algunas tenían la enfermedad de Alzheimer. Otras conservaban una memoria excepcionalmente buena para su edad, comparable a la de personas mucho más jóvenes. Sus cerebros presentaban diferencias en la forma en que se comunicaban sus regiones.

A partir de estas diferencias, el equipo elaboró una puntuación. Esta sitúa la actividad cerebral de una persona entre dos perfiles: el asociado a la enfermedad y el de las personas cuya memoria resiste especialmente bien al envejecimiento.

Quedaba por saber si esta medida podía anticipar lo que ocurriría más adelante. Los investigadores la aplicaron a más de 1.300 adultos de entre 55 y 70 años, sin dificultades cognitivas aparentes al principio. Después, realizaron un seguimiento durante varios años.

Los resultados muestran una asociación: las personas cuya actividad se parecía más a la de los pacientes experimentaban, de media, un deterioro rápido. No ocurría lo mismo con aquellas cuyo perfil inicial se aproximaba al de las personas con la memoria preservada.

El seguimiento alcanzó los doce años para algunos participantes, pero generalmente duró entre cinco y seis años.

El equipo quiere comprobar ahora si los ejercicios de memoria y atención pueden modificar estos perfiles de actividad. Está previsto realizar un estudio para comparar la puntuación antes y después de este entrenamiento. Por el momento, nadie ha demostrado que una modificación de este tipo impediría la aparición de la enfermedad.